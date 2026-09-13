احذروا اللحوم المصنعة.. خبيرة تغذية توجه نصائح مهمة مع انطلاق العام الدراسي

تحرص الأسر المصرية على إعداد وجبات غذائية «سندوتشات» لأبنائها الطلاب لتناولها خلال فترة الفسحة، تمنحهم الطاقة والتركيز لمتابعة يومهم الدراسي بنشاط، وتضمن حصولهم على العناصر الغذائية اللازمة لنموهم البدني والعقلي بعيداً عن المنتجات المصنعة التي تضر بصحتهم على المدى الطويل.

وتقع بعض الأسر في بعض العادات الغذائية الخاطئة دون قصد، وأبرزها الاعتماد المفرط على الخبز الأبيض والسكريات المصنعة مثل المربى والشوكولاتة القابلة للدهن، والتي تؤدي إلى ارتفاع سريع ومؤقت في مستوى السكر بالدم يعقبه خمول وتشتت في التركيز داخل الفصل الدراسي.

في سياق متصل، وجهت الدكتورة منال عز الدين، الأستاذ بمعهد تكنولوجيا الأغذية وخبيرة الاقتصاد المنزلي، اليوم، عدة نصائح مهمة بشأن توفير نظام غذائي صحي للأبناء تزامنًا مع بداية العام الدراسي الجديد.

وأوضحت عز الدين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على شاشة «الحياة»، أن أهم ما يحتاج مصدر للبروتين وآخر للطاقة، مشددة على ضرورة الابتعاد عن الجبن المدون عليها نباتي الدهن.

وشددت على أهمية تناول البيض كأفضل مصادر البروتين، والفول على أن يتم تناوله في الساعات الأولى من اليوم وكذلك ضرورة الابتعاد عن المقليات التي تساعد على فرط الحركة وتشتت الانتباه.

ووجهت بضرورة الابتعاد عن اللحوم المصُنعة، واصفة إياها بأنها كارثة من الكوارث الغذائية كونها تحتوى على ملح نترات ونتريت الصوديوم، لافتة إلى أن مؤسسة السرطان الأمريكية منذ 10 سنوات أصدرت بيانًا بأن اللحوم المصنعة من أقوى مسببات السرطان.