رئيس وزراء الهند: لقائي مع الرئيس السيسي «مُثمر».. وبحثنا القضايا الإقليمية وتعزيز العلاقات

أعرب رئيس الوزراء الهندي "ناريندرا مودي" عن سعادته بلقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، على هامش قمة مجموعة “بريكس” المنعقدة في العاصمة الهندية نيودلهي.

وقال مودي، في منشور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: "أجريت تفاعلاً رائعاً مع الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال قمة بريكس" .

وأضاف رئيس الوزراء الهندي: "تحدثنا حول مجموعة من القضايا، لا سيما القضايا الإقليمية، إلى جانب الصداقة بين الهند ومصر، التي تشهد نموا كبيرا خلال الفترة الأخيرة».

وجاء هذا اللقاء، في إطار المشاركة المصرية في أعمال القمة الـ18 لبريكس، التي تستضيفها الهند يومي 12 و13 سبتمبر الجاري، وسط تأكيد متبادل على أهمية تعزيز العلاقات المصرية الهندية والتعاون بين البلدين.