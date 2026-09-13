ديربي مانشستر.. شوط أول سلبي بين يونايتد والسيتي بالدوري الإنجليزي

انتهى الشوط الأول من مباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي، بالتعادل السلبي بين الفريقين، في إطار الجولة الرابعة ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشهدت الدقيقة 23، حصول فيل فودين لاعب مانشستر سيتي على بطاقة حمراء ليكمل السيتي المباراة بعشرة لاعبين أثر ركله لبرونو فيرنانديز

وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالتالي:

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما

خط الدفاع: ماتيوس نونيز - روبن دياز - مارك جيهي - يوشكو جفارديول

خط الوسط: إليوت أندرسون - إنزو فيرنانديز - فيل فودين

خط الهجوم: ريان شرقي - أنطوان سيمنيو - إيرلينج هالاند

فيما جاء تشكيل مانشستر يونايتد كالتالي:

حراسة المرمى: لامنس.

خط الدفاع: دالوت، ماجواير، مارتينيز، دورجو.

خط الوسط: تيليمانس، برونو، ماينو.

خط الهجوم: مبيويمو، كونيا، راشفورد.