الأرصاد الجوية: شبورة مائية كثيفة وأجواء حارة رطبة حتى السبت.. ونشاط للرياح وفرص محدودة لأمطار خفيفة

تشهد البلاد خلال الأيام المقبلة استمرارًا للأجواء الحارة والرطبة، بالتزامن مع ظهور الشبورة المائية خلال ساعات الصباح، والتي قد تكون كثيفة أحيانًا على عدد من الطرق، إلى جانب نشاط للرياح وفرص محدودة لسقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق.

وقالت الدكتورة إيمان شاكر مدير مركز الاستشعار عن بُعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم، إن الطقس غدًا الاثنين سيكون معتدلًا مائلًا للحرارة ورطبًا خلال ساعات الصباح الباكر، وحارًا رطبًا نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، بينما يكون شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، ومعتدلًا مائلًا للحرارة ورطبًا ليلًا على أغلب الأنحاء.

وأضافت "أن أبرز الظواهر الجوية المتوقعة تتمثل في تكوّن شبورة مائية قد تكون كثيفة أحيانًا من الساعة الرابعة وحتى الثامنة صباحًا، على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، ما قد يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على بعض الطرق".

وأكدت ضرورة توخي الحذر أثناء القيادة خلال فترات تكوّن الشبورة، والالتزام بالسرعات المقررة وترك مسافات آمنة بين المركبات خاصة على الطرق التي تشهد انخفاضًا في مستوى الرؤية، مشيرة إلى ظهور بعض السحب المنخفضة خلال ساعات الصباح على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة، وقد يصاحبها سقوط رذاذ خفيف غير مؤثر.

وأوضحت "أن طقس الغد سوف يشهد فرصا ضعيفة جدًا لسقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث تصل إلى نحو 20%، على مناطق من حلايب وشلاتين وجنوب أسوان، وذلك على فترات متقطعة"، لافتة إلى نشاط الرياح أحيانًا بسرعات تتراوح بين 30 و35 كيلومترًا في الساعة، على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء والبحر الأحمر خلال ساعات المساء، بما يساعد على تلطيف الأجواء في بعض المناطق المكشوفة، مع احتمال إثارة الرمال والأتربة على مناطق من حلايب وشلاتين على فترات متقطعة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، قالت "إن القاهرة الكبرى والوجه البحري تسجلان غدًا الاثنين 35 درجة مئوية للعظمى، بينما تصل درجة الحرارة المحسوسة إلى 37 درجة، في حين تسجل مناطق شمال الصعيد 38 درجة للعظمى و40 درجة محسوسة، وجنوب الصعيد 45 درجة للعظمى و46 درجة محسوسة".

وتوقعت بدء انخفاض تدريجي في درجات الحرارة اعتبارًا من بعد غد /الثلاثاء/ وحتى السبت 19 سبتمبر، على مناطق شمال البلاد والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد، لتتراوح درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى والوجه البحري بين 33 و35 درجة، وعلى السواحل الشمالية بين 29 و31 درجة، وعلى شمال الصعيد بين 34 و38 درجة.

وقالت "سوف تستمر الأجواء شديدة الحرارة على جنوب الصعيد، حيث تتراوح درجات الحرارة العظمى بين 40 و45 درجة، مع اتجاهها إلى الانخفاض تدريجيًا مع اقتراب نهاية الأسبوع".

وناشدت المواطنين باتخاذ كل الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة، خاصة خلال فترات الشبورة المائية، مع ضرورة متابعة النشرات والتحديثات الدورية الصادرة عن الهيئة للتعرف على تطورات حالة الطقس.