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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

«شنطة سناكس» بدل وجبة متكاملة.. تحذير للأمهات من أخطاء اللانش بوكس

اللانش بوكس
اللانش بوكس

مع بداية العام الدراسي، تعود وجبة اللانش بوكس لتكون واحدة من أهم التفاصيل اليومية التي تشغل الأمهات، خاصة مع حرص الأسر على توفير وجبة تساعد الأطفال على الحفاظ على نشاطهم وتركيزهم طوال ساعات الدراسة، لكن اختيار مكونات هذه الوجبة قد يتحول في بعض الأحيان إلى مصدر لمشكلات غذائية، بسبب الاعتماد على المنتجات الجاهزة والمشروبات المحلاة والحلويات بكميات كبيرة.

وجبة متوازنة ومناسبة لاحتياجات الطفل

وفي هذا السياق، كشف الدكتور كريم جمال، خبير التغذية، عن مجموعة من الأخطاء الشائعة التي تقع فيها الأمهات عند إعداد اللانش بوكس، محذرًا من تحويله إلى مجرد «شنطة سناكس» بدلًا من تقديم وجبة متوازنة ومناسبة لاحتياجات الطفل.

أخطاء في إعداد وجبات اللانش بوكس

وأوضح الدكتور كريم جمال، خلال لقائه مع سارة مجدي ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك عددًا من الأطعمة التي تتكرر داخل اللانش بوكس رغم أنها لا تمثل الاختيار الأفضل للطفل خلال اليوم الدراسي.

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وأشار إلى أن وضع الباتيه والكرواسون المغلف، إلى جانب علب العصائر ومشروبات الحليب بالشيكولاتة أو الفراولة، فضلًا عن الكيك والشيبسي، قد يجعل محتوى اللانش بوكس أقرب إلى مجموعة من الوجبات الخفيفة غير المتوازنة.

السكريات والطاقة المؤقتة

وحذر خبير التغذية من الاعتماد على الأطعمة والمشروبات التي تحتوي على كميات مرتفعة من السكر، موضحًا أن تناول الطفل كميات كبيرة من السكريات قد يمنحه شعورًا مؤقتًا بزيادة الطاقة.

فكرة لعمل اللانش بوكس صحى و لذيذ..

وأضاف أن هذه الزيادة لا تستمر، إذ يعقبها انخفاض في مستوى السكر، وهو ما قد ينعكس على الطفل في صورة شعور بالجوع وفقدان التركيز أثناء اليوم الدراسي، وبالتالي لا تحقق الوجبة الهدف المطلوب منها.

«مش كل ما تحط أكل أكتر يبقى أحسن»

وفي سياق آخر، حذر كريم جمال من خطأ شائع آخر يتمثل في وضع كميات ضخمة من الطعام داخل اللانش بوكس، مؤكدًا أن حجم الوجبة يجب أن يكون مناسبًا للطفل وقدرته على تناولها.

أضرار وضع الخيار في اللانش بوكس

وأوضح أن الوجبة الكبيرة قد تجعل الطفل يشعر بالخمول بدلًا من الحفاظ على نشاطه، فضلًا عن أن وضع كمية أكبر من قدرة الطفل على تناولها قد يعرضه لموقف محرج أمام زملائه.

وأشار إلى أن الطفل قد يتعرض للتنمر إذا لم يتمكن من تناول كمية الطعام الموجودة بالكامل، وهو ما يجعل اختيار الكمية المناسبة من الطعام أمرًا مهمًا، ليس فقط من الناحية الغذائية، وإنما أيضًا من الناحية النفسية والاجتماعية.

كيف يكون اللانش بوكس أفضل للطفل؟

أكد خبير التغذية أن الهدف من اللانش بوكس هو توفير وجبة مناسبة ومتوازنة تساعد الطفل على مواصلة يومه الدراسي بنشاط وتركيز، وليس مجرد ملء الحقيبة بمجموعة من المنتجات الجاهزة والحلويات.

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وشدد على ضرورة الانتباه إلى نوعية الأطعمة وكمياتها، وتجنب الإفراط في السكريات والمنتجات المغلفة، حتى لا يتحول اللانش بوكس من وجبة مدرسية مفيدة إلى مجرد «شنطة سناكس».

السكريات اللانش بوكس المدارس العام الدراسي الجديد

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