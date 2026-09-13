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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

جهاز الردع الليبي: ضبط مخدّرات تحمل صورة القذافي قادمة من أوروبا

مخدّرات تحمل صورة القذافي
مخدّرات تحمل صورة القذافي
أمنية رشاد الجلوي

أعلن جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة في ليبيا، إحباط محاولة تهريب 100 ألف قرص مخدر من نوع "XTC"، إثر ورود معلومات دقيقة حول نشاط تشكيل عصابي يمتهن جلب الممنوعات من إحدى الدول الأوروبية لترويجها داخل الأراضي الليبية.

وأوضح الجهاز أن تحركاته جاءت فور التأكد من صحة المعلومات التي كشفت عن استعداد التشكيل لتمرير الشحنة خلال مدة قريبة، حيث باشرت الفرق المختصة عملية تتبع واسعة ومباشرة للشحنة المستهدفة حتى لحظة دخولها إلى البلاد عبر أحد الموانئ البحرية.

وأضاف أن العناصر الأمنية أوقفت الشحنة فور وصولها، وعثرت عليها مخبأة بإحكام شديد داخل سيارة مخصصة للشحن ونقل البضائع من نوع "رينو ماستر".

وأكد الجهاز اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة فور انتهاء عملية الضبط، وإحالة المتهمين والمضبوطات إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم من حيث الاختصاص والتصرف.

جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة ليبيا صورة القذافي تهريب مخدرات تشكيل عصابي مخدر من نوع XTC

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