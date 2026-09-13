الداخلية تكشف حقيقة فيديو إغلاق الطريق أمام سيارة بالقاهرة وتعرضها للتصادم

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن إدعاء قائد سيارة ملاكى قيام أحد أفراد المرور بإغلاق الطريق أمامه بأحد الطرق بالقاهرة ما تسبب فى إصطدام قائد سيارة أخرى به من الخلف.

وبالفحص لم يستدل على ورود بلاغات فى هذا الشأن، وأمكن تحديد السيارة الظاهرة بمقطع الفيديو "سارية التراخيص" وقائدها (سائق "يحمل رخصة قيادة سارية" – مقيم بدائرة قسم شرطة العجوزة).

وبالتواصل مع "زوج مالكة السيارة" أقر بأن الواقعة بتاريخ 12 مايو المنقضى بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، وأن السيارة كان يقودها (القائم على النشر "سائق يعمل لديه") وأثناء غلق الطريق من قِبل أحد أفراد المرور إصطدم بها سيارة أخرى من الخلف، وقيام السائق المشار إليه بنشر مقطع الفيديو على مواقع التواصل الإجتماعى دون علمه، كما أقر بعدم وجود تلفيات ملحوظة بالسيارة وعدم رغبته فى إتخاذ إجراء قانونى.

وبسؤال قائد السيارة أقر بقيامه بتصوير مقطع الفيديو ونشره بصفحته بمواقع التواصل الإجتماعى لإبراز عدم تسببه فى التصادم وحذفه المقطع من صفحته عقب تواصله مع مالك السيارة حيث طلب منه الإنصراف دون إتخاذ الإجراءات القانونية.