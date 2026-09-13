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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الكشف عن راتب حمزة عبد الكريم مع برشلونة بعد تمديد عقده.. يا ترى بياخد كام؟

حمزة عبد الكريم
حمزة عبد الكريم
مجدي سلامة

رفض نادي برشلونة فكرة إعارة مهاجمه المصري الشاب حمزة عبدالكريم خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، رغم تلقيه عدة عروض، في ظل تمسك المدير الرياضي ديكو والمدرب هانز فليك باستمرار اللاعب مع الفريق هذا الموسم.

ذكرت صحيفة «آس» الإسبانية أن برشلونة يرى أن حمزة، البالغ 18 عاماً، لا يزال في مرحلة التأقلم، وأن التدرب مع الفريق الأول تحت قيادة فليك سيساعده على استكمال تطوره، ويعتقد النادي أن المهاجم المصري يمتلك خصائص مختلفة يمكن الاستفادة منها خلال الموسم.

أعلن برشلونة يوم الجمعة الماضي تمديد عقد حمزة حتى يونيو 2030، بينما كشفت "آس" أن النادي رفع قيمة الشرط الجزائي في عقده عشرة أضعاف، من 15 مليون يورو إلى 150 مليوناً، في خطوة تعكس تمسكه باللاعب.

راتب حمزة

وأوضحت أن اللاعب يتقاضي 40 ألف يورو شهريًا بعد تمديد عقده، وهو ضعف الراتب الذي يتقاضاه من انتقاله للنادي.

برشلونة حمزة عبدالكريم ديكو

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