الدوري الإسباني.. برشلونة يتقدم على ليفانتي 2-0 في الشوط الأول

حسم فريق برشلونة الشوط الأول من مباراته أمام فريق ليفانتي بهدفين نظيفين في المباراة التي تقام بينهما عصر اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإسباني.

برشلونة يتقدم

افتتح التسجيل لفريق البارسا اللاعب "خافي اسبارت" في الدقيقة 5 ، فيما أضاف النجم لامين يامال في الدقيقة 19 من عمر الشوط الأول.



تشكيل ناري لـ برشلونة في مواجهة ليفانتي في الليجا



أعلن الجهاز الفني لفريق برشلونة بقيادة الألماني هانز فليك، التشكيل الرسمي لمواجهة ليفانتي، في المباراة التي تجمع بين الفريقين اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإسباني.

وحسب التشكيل الرسمي، يتواجد الدولي المصري حمزة عبد الكريم على مقاعد بدلاء برشلونة أمام ليفانتي.

تشكيل برشلونة الرسمي أمام ليفانتي

حراسة المرمى: جارسيا.

خط الدفاع: إيريك جارسيا، كوبارسي، مارتين، تشافي إسبارت.

خط الوسط: رودري، فيرمين لوبيز، بيدري.

خط الهجوم: لامين يامال، رافينيا، جوردون.

برشلونة يتصدر ترتيب الدوري الإسباني

يتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 12 نقطة، بفارق الأهداف عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني، بينما يملك ليفانتي 5 نقاط يحتل بها المركز الثالث عشر.

تأتي مواجهة ليفانتي وبرشلونة في ظل رغبة الفريق الكتالوني في مواصلة صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني، بينما يأمل ليفانتي في تحقيق نتيجة إيجابية أمام حامل لقب المسابقة.