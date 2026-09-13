أحمد رفعت يعلن وفاة والدته: أصبحت عندك يا رب

أعلن الفنان أحمد رفعت وفاة والدته، معبرًا عن حالة الحزن التي يعيشها بعد رحيلها، وذلك من خلال منشور عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتب رفعت في نعيه لوالدته: «كان عندي أم.. كان.. إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفيت إلى رحمة الله تعالى أمي حبيبتي الطيبة بنت الأصول.. أصبحت عندك يا رب أنت اللطيف.. في الجنة يا أمي».

وتفاعل متابعو الفنان مع خبر الوفاة، وحرصوا على تقديم واجب العزاء له ولأسرته، داعين لوالدته بالرحمة والمغفرة، وأن يلهمهم الله الصبر والسلوان.

أعمال أحمد رفعت

وشارك أحمد رفعت في بطولة مسلسل «فن الحرب» الذى عرض فى ماراثون رمضان 2026 إلى جانب نخبة كبيرة من النجوم، أبرزهم يوسف الشريف، ريم مصطفى، شيري عادل، إسلام إبراهيم، محمد جمعة، دنيا سامي، كمال أبو رية، كريم عبد الجواد، ياسر علي ماهر، إنجي سلامة، كريم أدريانو، ميريت الحريري، بوسي الشامي، شروق إبراهيم، ريم رأفت، دنيا جمعة، وعبير فاروق، بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف من بينهم وليد فواز ومحمد جمعة.

المسلسل من تأليف عمرو سمير عاطف، وإخراج محمود عبد التواب «توبة»، ويُعد من الأعمال المنتظرة لما يحمله من حبكة مشوقة وأحداث تعتمد على الذكاء والصراع الاستراتيجي.