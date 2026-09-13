بريكس.. قوة اقتصادية عالمية تعزز حضورها في النظام الاقتصادي الدولي

يواصل تجمع بريكس تعزيز مكانته على الساحة الاقتصادية العالمية، في ظل تحركات متزايدة من الدول الأعضاء لتوسيع التعاون التجاري والاستثماري، ودعم استخدام العملات المحلية في المعاملات المالية، بما يسهم في تقليل الاعتماد على الأنظمة المالية التقليدية. ويعكس هذا التوجه رغبة الدول المشاركة في زيادة قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، وتعزيز دور الاقتصادات الناشئة في صناعة القرار الدولي.

وتأتي هذه التحركات في وقت يسعى فيه تجمع بريكس إلى تطوير آليات التعاون المالي بين أعضائه، ودعم المشروعات التنموية، وزيادة حجم التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة، بما يعزز قدرته على المنافسة والتأثير في الاقتصاد العالمي. كما تستهدف دول التجمع توسيع مجالات التعاون في التكنولوجيا والطاقة والتنمية المستدامة، بما يدعم بناء نظام اقتصادي أكثر توازنًا وتعددية.

ونوقشت أهمية تجمع بريكس ودوره المتنامي في الاقتصاد العالمي خلال فقرة على شاشة قناة TEN، حيث جرى تسليط الضوء على الإمكانات الاقتصادية التي يمتلكها التكتل، وأهمية تعزيز التعاون بين دوله في مجالات التجارة والاستثمار والتمويل، إلى جانب تأثيره المتزايد في خريطة الاقتصاد الدولي.