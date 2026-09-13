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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

«الإسكان» تدرج 7 مبانٍ بنادي هليوبوليس ضمن سجلات التراث المعماري المتميز

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
آية الجارحي

أصدرت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية القرار رقم 1122 لسنة 2026، بإضافة عدد من المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز إلى سجلات التراث المعماري بمحافظتي القاهرة والجيزة، في إطار الحفاظ على المباني والمنشآت ذات القيمة المعمارية.

ونص القرار على :

إضافة المبانى الكائنة بالعقار (17) شارع السيد الميرغنى مربع (190 و191) (نادی هليوبليس الرياضي) - حى مصر الجديدة إلى سجلات المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز بمحافظة القاهرة وبيانها كالتالي : ( الشلالات) برقم توثيق (۰۲۰۸۷۷۹۸۲۳۸). 

(غرف خلع ملابس التنس) برقم توثيق (۰۲۰۸۷۷۹۸۲۳۹).

(مبنى الصالون الاجتماعي) برقم توثيق (٠٢٠٨٧٧٩٨٢٤٠).

 (مبنى الإدارة) برقم توثيق (٠٢٠٨٧٧٩٨٢٤١).

 (مبنى البريدج) برقم توثيق (٠٢٠٨٧٧٩٨٢٤٢).

 (مبنى تغيير ملابس حمام السباحة) برقم توثيق (٠٢٠٨٧٧٩٨٢٤٣).

 (مبنى مجمع الاسكواش) برقم توثيق (٠٢٠٨٧٧٩٨٢٤٤).

يأتي ذلك بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى القانون رقم ١٤٤ لسنة ۲۰۰٦ فى شأن تنظيم هدم المبانى والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعمارى ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛ وعلى قرارى رئيس الجمهورية رقمى 258 لسنة ۲۰۲٤، 75 لسنة ٢٠٢٦ بتشكيل مجلس الوزراء؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ۲۲٧٦ لسنة ٢٠٠٦ بمعايير ومواصفات المبانى والمنشآت ذات الطابع المعمارى المتميز؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٩٦٤ لسنة ٢٠٠٩ بمجلد سجلات التراث المعمارى بمحافظة القاهرة؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ۲۲۷۳ لسنة ۲۰۱۰ بقيد بعض المبانى بمجلد سجلات التراث المعمارى بمحافظة الجيزة ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٤٣ لسنة ۲۰۱۹ بتفويضنا فى اختصاصاته المنصوص عليها فى القانون رقم ١٤٤ لسنة ٢٠٠٦ فى قيد وإضافة وحذف العقارات وفقًا لنص المادة الثانية من القانون المشار إليه ؛ وعلى القرار الوزارى رقم ۱۲۰٤ لسنة ۲۰۲٤ بتشكيل مجموعة عمل تختص باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن المبانى والمنشآت المطلوب قيدها أو إضافتها أو حذفها من سجل حصر المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز بالمحافظات طبقًا لأحكام القانون المشار إليه ؛ وعلى ما ورد من السيد الدكتور محافظ القاهرة بالكتاب رقم (229) بتاريخ 17/2/2026 بشأن توصية اللجنة الدائمة لحصر المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز بالمنطقة الشرقية ؛ وعلى ما ورد من السيد الدكتور محافظ الجيزة بالكتاب رقم (306) بتاريخ 30/3/2026 بشأن توصية لجنة المنشآت غير الآيلة للسقوط بالمحافظة ؛ وعلى ما عرضه علينا السيد المهندس وكيل أول الوزارة - رئيس قطاع الإسكان والمرافق رئيس مجموعة العمل.

قــــــــرر : (المادة الأولى) إضافة المبانى الكائنة بالعقار (17) شارع السيد الميرغنى مربع (190 و191) (نادی هليوبليس الرياضي) - حى مصر الجديدة إلى سجلات المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز بمحافظة القاهرة وبيانها كالتالي : ( الشلالات) برقم توثيق (۰۲۰۸۷۷۹۸۲۳۸). (غرف خلع ملابس التنس) برقم توثيق (۰۲۰۸۷۷۹۸۲۳۹). (مبنى الصالون الاجتماعي) برقم توثيق (٠٢٠٨٧٧٩٨٢٤٠). (مبنى الإدارة) برقم توثيق (٠٢٠٨٧٧٩٨٢٤١). (مبنى البريدج) برقم توثيق (٠٢٠٨٧٧٩٨٢٤٢). (مبنى تغيير ملابس حمام السباحة) برقم توثيق (٠٢٠٨٧٧٩٨٢٤٣). (مبنى مجمع الاسكواش) برقم توثيق (٠٢٠٨٧٧٩٨٢٤٤).

 (المادة الثانية) إضافة العقار (42) شارع الجيزة - حى الدقى إلى سجلات التراث المعمارى لمحافظة الجيزة .

 (المادة الثالثة) يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.

التراث المعماري القاهرة الجيزة وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية

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