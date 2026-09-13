وزيرة الإسكان تتابع موقف مشروعات الصرف الصحي بـ«حياة كريمة» بمحافظات دمياط والمنيا والفيوم

تابعت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مستجدات الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات الصرف الصحي الجاري تنفيذها من خلال الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير الريف المصري، بمحافظات دمياط والمنيا والفيوم.

وتلقت وزيرة الإسكان تقريرًا حول نتائج الجولات التفقدية التي أجراها مسئولو الوزارة والهيئة لمواقع عدد من المشروعات بالمحافظات الثلاث، للوقوف على معدلات التنفيذ ومتابعة الأعمال الجاري تنفيذها على أرض الواقع.

ووجهت المهندسة راندة المنشاوي بمواصلة المتابعة الميدانية لمختلف مراحل تنفيذ المشروعات، والتنسيق المستمر مع الجهات المعنية، وسرعة تذليل أي معوقات قد تواجه التنفيذ، بما يسهم في دفع معدلات الإنجاز والالتزام بالبرامج الزمنية المحددة، ويضمن دخول المشروعات الخدمة في التوقيتات المستهدفة وتحقيق أقصى استفادة ممكنة للمواطنين.

وأكدت الوزيرة أن مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي تمثل أحد أهم محاور المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، لما لها من تأثير مباشر على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بجودة الحياة في القرى المستهدفة، مشددة على ضرورة التعامل مع هذه المشروعات باعتبارها أولوية تنموية وخدمية تمس حياة المواطنين بصورة مباشرة.

كما شددت المهندسة راندة المنشاوي على أهمية الالتزام بأعلى معايير الجودة والمواصفات الفنية في تنفيذ الأعمال، مع ضرورة إحكام المتابعة على مراحل التنفيذ المختلفة، والتعامل الفوري مع أي ملاحظات قد تؤثر على معدلات الإنجاز أو جودة الأعمال، مؤكدة أن الهدف لا يقتصر على تنفيذ المشروعات، وإنما ضمان كفاءتها واستدامتها وتحقيق العائد الخدمي المستهدف منها.

وفي محافظة دمياط، تابعت وزيرة الإسكان موقف تنفيذ مشروع محطة معالجة الصرف الصحي بكفور الغاب بطاقة (10/5 آلاف م³/يوم)، ومشروع محطة معالجة الصرف الصحي بأم الرزق بطاقة (10/5 آلاف م³/يوم)، ومشروع محطة معالجة الصرف الصحي بكفر سليمان البحري بطاقة (10/5 آلاف م³/يوم)، حيث تم التأكيد على أهمية الالتزام بالمعايير والمواصفات الفنية، وسرعة تذليل أي معوقات، بما يسهم في تحسين مستوى خدمات الصرف الصحي المقدمة للمواطنين بالمحافظة، ودعم جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة.

وفي محافظة المنيا، اطلعت وزيرة الإسكان على نتائج الزيارة الميدانية لمسئولي الهيئة لمحطة معالجة الصرف الصحي ببرمشا بطاقة 30/20 ألف م³/يوم، لخدمة 13 قرية بمركز العدوة، إلى جانب شبكات انحدار قرية برمشا بمركز العدوة، ومحطة رفع الصرف الصحي بقرية كفر المغربي بمركز العدوة، ومحطة معالجة الصرف الصحي بكفر المغربي بطاقة 15/10 ألف م³/يوم بمركز العدوة، ومحطة رفع الصرف الصحي بقرية الشيخ مسعود بمركز العدوة.

وفي محافظة الفيوم، تابعت المهندسة راندة المنشاوي سير الأعمال بمشروعات الصرف الصحي بمحطة أبو دفية وقرية الحميدية بمركز إطسا، للوقوف على الموقف التنفيذي ومعدلات الإنجاز، ومراجعة الأعمال الجاري تنفيذها، حيث شملت المتابعة أعمال تنفيذ شبكات الصرف الصحي، ومناقشة الموقف التنفيذي مع فرق العمل بالمواقع، والتأكيد على ضرورة استمرار العمل وفق الخطط والبرامج الزمنية المعتمدة.

وفي ختام المتابعة، أكدت وزيرة الإسكان أهمية استمرار التنسيق والتعاون بين الوزارة والجهات ذات الصلة، لدفع معدلات التنفيذ، وضغط البرامج الزمنية للمشروعات، وسرعة الانتهاء منها ودخولها الخدمة، بما يحقق المستهدفات التنموية للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة» ويعظم الاستفادة منها لصالح المواطنين.

جدير بالذكر أن الجولات الميدانية بالمحافظات قام بها المهندس طارق الرفاعي، معاون وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بحضور المهندس محمد عبد الله عبد المنعم، رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة دمياط، واللواء دكتور مهندس أحمد إسماعيل، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي لقطاع المشروعات بمحافظة المنيا، والمهندس روبي محمود السيد، رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم.