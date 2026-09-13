قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
برلماني: تطلّع مصر لرئاسة «بريكس» مستقبلًا يعكس ثقة الدولة في دورها داخل التجمّع
بدءًا من 19 سبتمبر.. الصحة العالمية تُبلغ 20 مستشفى في غزة بوقف إمدادها بالوقود
الأهلي ضد أبو قير والزمالك مع المحلة.. مواعيد مباريات الجولة الخامسة من الدوري الممتاز
محافظ بورسعيد يوجه بالتحفظ على أحد النباشين ومصادرة أدواته للحفاظ على نظافة الشوارع
رئيس الوزراء يتفقد محطة الأتوبيس الترددي ويستقل أحدها من الجيزة للمعادي
الإيكونوميست: أمريكا تغرق في الديون.. وأوروبا مشكلتها اسمها "فرنسا"
باحث بالعلاقات الدولية: زيارة الرئيس السيسي للهند تعكس تنامي أهمية «بريكس» لمصر سياسيًا واقتصاديًا | فيديو
صادرات مصر من السكر تسجل 290 مليون دولار خلال 2025
الرئيس السيسي في قمة بريكس.. رسائل سياسية ومكاسب اقتصادية في قلب التحولات الدولية
وزير التعليم لمعلم من ذوي الهمم : "أنت بطل ونتشرف بوجودك"
تنسيق الأزهر 2026.. كلية الطب للبنين بالقاهرة 95.08% ودمياط 93.85 % وأسيوط 93.08 %
رئيس الوزراء يتفقد مشروع المرحلة الأولى للخط الرابع لمترو الأنفاق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وزيرة الإسكان تتابع موقف مشروعات الصرف الصحي بـ«حياة كريمة» بمحافظات دمياط والمنيا والفيوم

راندة المنشاوي
راندة المنشاوي
آية الجارحي

تابعت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مستجدات الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات الصرف الصحي الجاري تنفيذها من خلال الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير الريف المصري، بمحافظات دمياط والمنيا والفيوم.

وتلقت وزيرة الإسكان تقريرًا حول نتائج الجولات التفقدية التي أجراها مسئولو الوزارة والهيئة لمواقع عدد من المشروعات بالمحافظات الثلاث، للوقوف على معدلات التنفيذ ومتابعة الأعمال الجاري تنفيذها على أرض الواقع.

ووجهت المهندسة راندة المنشاوي بمواصلة المتابعة الميدانية لمختلف مراحل تنفيذ المشروعات، والتنسيق المستمر مع الجهات المعنية، وسرعة تذليل أي معوقات قد تواجه التنفيذ، بما يسهم في دفع معدلات الإنجاز والالتزام بالبرامج الزمنية المحددة، ويضمن دخول المشروعات الخدمة في التوقيتات المستهدفة وتحقيق أقصى استفادة ممكنة للمواطنين.

وأكدت الوزيرة أن مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي تمثل أحد أهم محاور المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، لما لها من تأثير مباشر على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بجودة الحياة في القرى المستهدفة، مشددة على ضرورة التعامل مع هذه المشروعات باعتبارها أولوية تنموية وخدمية تمس حياة المواطنين بصورة مباشرة.

كما شددت المهندسة راندة المنشاوي على أهمية الالتزام بأعلى معايير الجودة والمواصفات الفنية في تنفيذ الأعمال، مع ضرورة إحكام المتابعة على مراحل التنفيذ المختلفة، والتعامل الفوري مع أي ملاحظات قد تؤثر على معدلات الإنجاز أو جودة الأعمال، مؤكدة أن الهدف لا يقتصر على تنفيذ المشروعات، وإنما ضمان كفاءتها واستدامتها وتحقيق العائد الخدمي المستهدف منها.

وفي محافظة دمياط، تابعت وزيرة الإسكان موقف تنفيذ مشروع محطة معالجة الصرف الصحي بكفور الغاب بطاقة (10/5 آلاف م³/يوم)، ومشروع محطة معالجة الصرف الصحي بأم الرزق بطاقة (10/5 آلاف م³/يوم)، ومشروع محطة معالجة الصرف الصحي بكفر سليمان البحري بطاقة (10/5 آلاف م³/يوم)، حيث تم التأكيد على أهمية الالتزام بالمعايير والمواصفات الفنية، وسرعة تذليل أي معوقات، بما يسهم في تحسين مستوى خدمات الصرف الصحي المقدمة للمواطنين بالمحافظة، ودعم جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة.

وفي محافظة المنيا، اطلعت وزيرة الإسكان على نتائج الزيارة الميدانية لمسئولي الهيئة لمحطة معالجة الصرف الصحي ببرمشا بطاقة 30/20 ألف م³/يوم، لخدمة 13 قرية بمركز العدوة، إلى جانب شبكات انحدار قرية برمشا بمركز العدوة، ومحطة رفع الصرف الصحي بقرية كفر المغربي بمركز العدوة، ومحطة معالجة الصرف الصحي بكفر المغربي بطاقة 15/10 ألف م³/يوم بمركز العدوة، ومحطة رفع الصرف الصحي بقرية الشيخ مسعود بمركز العدوة.

وفي محافظة الفيوم، تابعت المهندسة راندة المنشاوي سير الأعمال بمشروعات الصرف الصحي بمحطة أبو دفية وقرية الحميدية بمركز إطسا، للوقوف على الموقف التنفيذي ومعدلات الإنجاز، ومراجعة الأعمال الجاري تنفيذها، حيث شملت المتابعة أعمال تنفيذ شبكات الصرف الصحي، ومناقشة الموقف التنفيذي مع فرق العمل بالمواقع، والتأكيد على ضرورة استمرار العمل وفق الخطط والبرامج الزمنية المعتمدة.

وفي ختام المتابعة، أكدت وزيرة الإسكان أهمية استمرار التنسيق والتعاون بين الوزارة والجهات ذات الصلة، لدفع معدلات التنفيذ، وضغط البرامج الزمنية للمشروعات، وسرعة الانتهاء منها ودخولها الخدمة، بما يحقق المستهدفات التنموية للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة» ويعظم الاستفادة منها لصالح المواطنين.

جدير بالذكر أن الجولات الميدانية بالمحافظات قام بها المهندس طارق الرفاعي، معاون وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بحضور المهندس محمد عبد الله عبد المنعم، رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة دمياط، واللواء دكتور مهندس أحمد إسماعيل، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي لقطاع المشروعات بمحافظة المنيا، والمهندس روبي محمود السيد، رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم.

الاسكان حياة كريمة الصرف الصحي دمياط المنيا الفيوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيزيرا

7 ملايين دولار و20% من إعادة البيع .. هاني حتحوت يكشف تفاصيل بيع بيزيرا للزمالك

غادة عبد الرازق ومحمد رمضان

الباب يفوت جمل.. القصة الكاملة لأزمة اعتذار غادة عبد الرازق عن مسلسل عشماوي

سعر الدولار

دون تغيير .. أكبر سعر دولار في البنوك اليوم الأحد 13-9-2026

محمد صلاح

بعد السقوط أمام كونيا سبور.. إعلامي يكشف أزمة محمد صلاح مع طرابزون

بيزيرا

اعتذار وبيان رسمي .. سيف زاهر يكشف تطورات جديدة في رحيل بيزيرا عن الزمالك

تفاصيل زيارة الخطيب للأهلي قبل مواجهة أبو قير

شاهد المران وتحدّث مع وائل جمعة .. تفاصيل زيارة «الخطيب» للأهلي قبل مواجهة أبو قير

يحيى سريع

الحوثي يزعم تنفيذه عملية عسكرية بمنطقة شرورة السعودية

إعلان نتيجة تنسيق جامعة الأزهر

رسميًا.. تنسيق جامعة الأزهر اعرف مجموع الطب والصيدلة والهندسة وجميع الكليات.. بث مباشر

ترشيحاتنا

iPhone 18 Pro

الصدمة في التفاصيل| شواحن الماك بوك القوية لن تمنحك شحن آيفون 18 السريع.. إليك السبب

هواتف Magic 9

بشرى لعشاق السيلفي.. هاتف جديد من هونر Honor Magic 9 يأتي بكاميرا أمامية مربعة وبدقة 55 ميجابكسل

كاديلاك 2026

كاديلاك تتراجع عن التحول الكهربائي الكامل وتواجه أزمة حقيقية لدى الوكلاء

بالصور

كيفية تصنيع البرجر فى المنزل

كيفية تصنيع البرجر فى المنزل
كيفية تصنيع البرجر فى المنزل
كيفية تصنيع البرجر فى المنزل

إشادة دولية بمعرض العلمين الدولي للطيران والفضاء.. فيديو وصور

إشادة دولية بمعرض العلمين الدولي للطيران والفضاء.. صور
إشادة دولية بمعرض العلمين الدولي للطيران والفضاء.. صور
إشادة دولية بمعرض العلمين الدولي للطيران والفضاء.. صور

كوارث صحية تهدد ابنك بسبب السهر وعدم كفاية النوم

كوارث صحية تهدد ابنك بسبب السهر وعدم النوم
كوارث صحية تهدد ابنك بسبب السهر وعدم النوم
كوارث صحية تهدد ابنك بسبب السهر وعدم النوم

الرئيس السيسي ومودي يبحثان تعزيز العلاقات المصرية الهندية ورفع التبادل التجاري إلى 12 مليار دولار

الرئيس السيسي يلتقي رئيس الوزراء الهندي على هامش قمة بريكس
الرئيس السيسي يلتقي رئيس الوزراء الهندي على هامش قمة بريكس
الرئيس السيسي يلتقي رئيس الوزراء الهندي على هامش قمة بريكس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: صالحة وأخواتها

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سبك حتب

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: حتى لا تنطفئ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: فخ الأقنعة البراقة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: من قال أني لا أحبُ عيوبهُ؟ ‏من أجلهِ قد تُعشقُ الأخطاءُ!

المزيد