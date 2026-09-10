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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الإسكان تصدر 7 قرارات إزالة لمخالفات بناء بالساحل الشمالي الغربي ومدينة القاهرة الجديدة

وزارة الإسكان
وزارة الإسكان
آية الجارحي

أصدرت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 7 قرارات إزالة لعدد من مخالفات البناء المقامة بالمخالفة للاشتراطات والتراخيص المقررة، بالقطاع الأول للساحل الشمالي الغربي، ومدينة القاهرة الجديدة، وذلك بهدف التصدي لأعمال البناء المخالف، والحفاظ على النسق العمراني والتخطيطي للمدن والمناطق التابعة للوزارة.

وتضمنت القرارات إزالة مخالفات بناء بشاليه بقرية سياحية بحري طريق اسكندرية/مطروح الساحلي، والمتمثلة في استقطاع جزء من حديقة عامة وإحاطتها بسور، وبناء سور خرساني بفيلا بقرية سياحية أخرى بحري الطريق الساحلي – محافظة الإسكندرية، بالإضافة إلى بناء سور بفيلا أخرى، ومخالفات بناء ثلاث مباني من البلوك الأبيض بسقف خرساني يتم استغلالها مخازن أو سكن عمالة موسمية، وبناء مبنى بسقف وجدران خشبية يتم استغلاله كمكتب للتسويق العقاري، وإنشاء حمام سباحة، وذلك بدون ترخيص بناء وبدون سند قانوني.

كما تضمنت القرارات مخالفات البناء المقامة على قطعة أرض بالحي الخامس التجمع الخامس بمدينة القاهرة الجديدة، والمتمثلة في تقفيل غرفة الخدمات بالبدروم، وكذلك تغيير نشاط جزء من البدروم إلى سكنى بالمخالفة وذلك دون سند قانوني وبالمخالفة لترخيص البناء.

وتأتي القرارات في إطار مواصلة التصدي بكل حسم لأعمال البناء المخالف والتعديات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على التخطيط العمراني ومنع أي ممارسات عشوائية أو مخالفات من شأنها التأثير على المظهر الحضاري للمدن والمناطق العمرانية الجديدة.

راندة المنشاوي مخالفات البناء القاهرة الجديدة مطروح الساحلي طريق اسكندرية

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