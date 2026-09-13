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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

بالأسماء.. وزير الداخلية يسمح لـ 21 مواطنا بالتجنس بالجنسية الأجنبية مع احتفاظهم بالمصرية

وزير الداخلية
وزير الداخلية
إسلام دياب

أصدر وزير الداخلية القرار رقم 1335 لسنة 2026، بالسماح لـ 21 مواطنا بالتجنس بالجنسية الأجنبية مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.

ونص القرار في مادته الأولى يُؤذن لكلٍّ من الواحد والعشرين مواطنًا (أولهم محمد شوقى محمد حسن وآخرهم مصطفى إبراهيم مصطفى موسى) المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كلٍّ منهم ، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية
وأنه بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية ؛ وعلى القرار الوزارى رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير فى مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.

مـادة 2 ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.

وننشر بيان بأسماء طالبى الإذن بالتجنس بجنسيات أجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية

محمد شوقى محمد حسن السعودية 12/12/1981 الألمانية

مصطفى خالد فوزى خليل حسانين القاهرة 20/10/1989 

ياسين حسين محمود باسل حسن جلال العروسى القاهرة 29/5/2006 البريطانية

يوسف سيد يوسف محمد عامر القاهرة 1/10/2006

أحمد سيد يوسف محمد عامر القاهرة 3/2/2009 

 محمد خلف ماضى مرسى المنيا 5/4/1978 

سفيان حامد عبد العظيم محمد مخلوف البحيرة 13/2/2005 الأمريكية

فارس صلاح سامح محمد توفيق القاهرة 5/12/2005 

الطفل/ آدم رجب على محمد أحمد الشاعر أمريكا 3/6/2015 الطفل/ مالك رجب على محمد أحمد الشاعر أمريكا 14/1/2026 

مروة حافظ أنور حافظ الجيزة 20/5/1980 الهولندية 

مروان ميسرة حسن وهيب المنوفية 1/6/2008 الإيطالية يوسف ناصر عبد الفتاح فضل الله كريم الشرقية 15/5/2006 محمد نبيل أمين إبراهيم النمر الغربية 12/4/2010

ماريو هانى حربى عبده شرموخ إيطاليا 10//2/2007

يحيى أشرف عبد التواب مبارك عبد الحميد الإسكندرية 10/2/2004 التركية

يحيى أحمد محمد على الروينى البحيرة 21/7/2003

حمزة محمد عبد الرحيم عبد الخالق شوقى القاهرة 11/11/2007 الكندية

على هشام محمود محمود فاضل القاهرة 1/5/2008 النمساوية

كريم إيهاب محى الدين عبد الرازق القاهرة 31/7/2001 السويسرية

مصطفى إبراهيم مصطفى موسى القاهرة 8/2/1978 الروسية.

وزير الداخلية الجنسية الأجنبية التجنس الجنسية المصرية الهجرة

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