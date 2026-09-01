رئيس استئناف القاهرة يشارك وزير العدل إطلاق منصة التقاضي الجنائي عن بُعد

شارك القاضي مجدي علي قاسم، رئيس محكمة استئناف القاهرة ورئيس مجلس رؤساء محاكم الاستئناف، المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، اليوم الإثنين، في افتتاح فعاليات الاستعداد لتطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وإطلاق المنصة الرقمية للتقاضي الجنائي عن بُعد، وذلك بمقر محكمة القاهرة الجديدة، بحضور رؤساء محاكم الاستئناف على مستوى الجمهورية، وممثلي الشركات المنفذة للمنصة الرقمية وبرامج التدريب والتطوير التقني.

وتأتي هذه الخطوة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن تطوير منظومة العدالة واستكمال جهود الدولة في التحول الرقمي، وفي إطار استعداد وزارة العدل لبدء تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد رقم 174 لسنة 2025.



وأطلق وزير العدل رسميًا عبر بوابة وزارة العدل الإلكترونية «المنصة الرقمية للتقاضي الجنائي عن بُعد»، والتي تتضمن «منصة خدمات المحامين» أمام محاكم جنايات أول درجة، باعتبارها أحد المكونات الرئيسية لمنظومة التقاضي المستحدثة.

ويأتي حضور القاضي مجدي علي قاسم، رئيس محكمة استئناف القاهرة ورئيس مجلس رؤساء محاكم الاستئناف، في إطار التنسيق بين وزارة العدل ومحاكم الاستئناف لاستكمال الاستعدادات الفنية والتدريبية واللوجستية اللازمة لتطبيق المنظومة الجديدة، بما يدعم جهود تطوير العمل القضائي والتحول الرقمي داخل المحاكم.