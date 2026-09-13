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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر جرام الذهب عيار 21 الآن في مصر

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية
مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية

شهدت أسعار الذهب في السوق المصرية تراجعا، خلال الأيام الماضية متأثرة بانخفاض سعر الأونصة عالميا حيث انخفضت من مستويات 4500 دولار للأوقية إلي 4350 دولار سعر إغلاق البورصة العالمية.

وخلال السطور التالية يستعرض موقع “صدى البلد” أسعار الذهب في مصر في مستهل التعاملات المسائية اليوم الأحد 13 سبتمبر 2026. 

 سجلت الأعيرة المختلفة تفاوتات سعرية بين قيمتي البيع والشراء، وهو ما يعكس حالة العرض والطلب في الصاغة المصرية مطلع هذا الأسبوع.

 سعر الذهب عيار 21 في مصر (الأكثر طلباً)
سجل سعر الذهب عيار 21، وهو العيار الأكثر انتشاراً في السوق المصري، سعراً بلغ 6275 جنيها للبيع، بينما استقر سعر الشراء عند 6225 جنيها، مما يجعله محور اهتمام أغلب المقبلين على شراء المشغولات الذهبية.

أسعار الذهب عيار 24 وعيار 18
أما بالنسبة للذهب عيار 24، وهو الأنقى والمستخدم في السبائك، فقد وصل سعر البيع إلى 7170 جنيها، في حين سجل سعر الشراء 7115 جنيها. 

وفيما يخص الذهب عيار 18، الذي يلقى رواجاً كبيراً في التصاميم الحديثة، فقد سجل سعر البيع 5380 جنيه، بينما بلغ سعر الشراء 5335 جنيه.

سعر جرام الذهب من عيار 14 
وفي فئة الأسعار الاقتصادية، سجل عيار 14 سعر 4185 جنيه للبيع و4150 جنيه للشراء. 

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر 

وبالنسبة للمستثمرين في الجنيه الذهب، فقد سجل سعر البيع 50200 جنيه، بينما بلغ سعر الشراء 49800 جنيه.

أسعار الأونصة محلياً
وعلى صعيد التداول العالمي، سجلت أونصة الذهب في السوق المصرية سعر 223055 جنيه للبيع، و221280 جنيه للشراء.

سعر الأوقية عالميا

وبلغ سعر الأوقية بالدولار الأمريكي 4348.36 دولار، وهو السعر الذي يحدد الاتجاه العام للذهب في مصر بناءً على البورصة العالمية.

سعر الذهب اليوم عيار 21 الجنيه الذهب سعر جرام الذهب سعر الأونصة عالميا

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