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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الذهب في الصاغة الآن

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد يحيي

استقر سعر الذهب خلال التعاملات الصباحية اليوم الأحد 13-9-2026 على مستوى محلات الصاغة المختلفة.

سعر الذهب اليوم

وأظهرت تعاملات الذهب ثباتا من دون تغيير على مختلف الأعيرة الذهبية دون تغيير.

تحركات الذهب

وفقد سعر جرام الذهب ما يقارب من  20 جنيهًا في يوم واحد وذلك خلال تعاملات أمس.

سعر الذهب في مصر

آخر تحديث لسعر الذهب

وبلغ متوسط سعر الذهب في آخر تحديث له اليوم 6280 جنيها

سعر عيار 24

وبلغ سعر عيار 24 الأكبر قيمة 7177 جنيها للشراء و 7120 جنيها للبيع .

سعر عيار 22

وصل سعر عيار 22 نحو 6579 جنيها للشراء و 6526 جنيها للبيع.

سعر عيار 21

وسجل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا 6280 جنيها للشراء و 6230 جنيها للبيع.

سعر الذهب في الكويت

سعر عيار 18

وبلغ سعر عيار 18 الأوسط انتشارًا5382 جنيها للشراء و 5340 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب 50.24 ألف جنيه للشراء و 49.84 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

سجل سعر أوقية الذهب 4349 دولار للشراء و 4348 دولار للبيع.

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