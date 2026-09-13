وفاة خالة ياسمين عبد العزيز.. وشقيق الفنانة ينعاها

أعلن الفنان وائل عبد العزيز، شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز، وفاة خالتهما، معربًا عن حزنه لفقدانها، مؤكدًا أنها كانت بمثابة أم ثانية له.

ونعى وائل عبد العزيز، خالته عبر حسابه الرسمي على موقع «فيسبوك»، وكتب: «انتقلت إلى رحمة الله خالتي وأمي الثانية».

أعمال ياسمين عبد العزيز

وشاركت ياسمين عبد العزيز فى فيلم “خلى بالك من نفسك” الذى طرح خلال الفترة الماضية.

احداث فيلم خلي بالك من نفسك:

وتدور أحداث «خلي بالك من نفسك» في إطار يجمع بين الكوميديا والأكشن والتشويق، حيث يقدم قصة مليئة بالمواقف الطريفة والمشاهد المثيرة، في توليفة تستهدف جذب مختلف فئات الجمهور.

ويشارك في بطولة الفيلم الفنان أحمد السقا، والفنانة ياسمين عبد العزيز، إلى جانب لبلبة، ومحمد رضوان، وعدد من ضيوف الشرف، بينما يحمل العمل العديد من المفاجآت سواء على مستوى الأحداث أو الشخصيات.

أعمال وائل عبد العزيز

وشارك الفنان وائل عبد العزيز ، فى ماراثون رمضان الماضي بمسلسل «وننسى اللي كان»، وهو من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد الخيبري، ويشارك في بطولته إلى جانب ياسمين عبد العزيز وكريم فهمي، كل من: شيرين رضا، خالد سرحان، منة فضالي، محمود ياسين جونيور، محمد لطفي، محمود حافظ، وإيهاب فهمي.

ويناقش «وننسى اللي كان» كواليس النجاح على المستويين النفسي والعاطفي، طارِحًا تساؤلات جوهرية حول قدرة الإنسان على تجاوز ماضيه، والثمن الذي قد يضطر لدفعه من أجل الحفاظ على مكانته في القمة.