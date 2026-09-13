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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

السفير البريطاني لدى مصر: حماية حل الدولتين أولوية وندعم المؤسسات الفلسطينية

السفير
السفير

قال مارك برايسون ريتشاردسون، السفير البريطاني لدى مصر، إن المملكة المتحدة تقدم قدرًا كبيرًا من المساعدات الإنسانية إلى فلسطين، بما في ذلك دعم الفلسطينيين الذين اضطروا إلى النزوح، إلى جانب مساندة السلطات الفلسطينية والعمل على بناء المؤسسات الفلسطينية.

وأضاف ريتشاردسون، خلال مداخلة مع الإعلامي ياسر رشدي، على قناة القاهرة الإخبارية، أن الحفاظ على المؤسسات السياسية يمثل جزءًا أساسيًا من العملية السياسية، وكذلك الحفاظ على حل الدولتين، مشيرًا إلى أن جهود المملكة المتحدة لا تقتصر على المساعدات الإنسانية وبناء المؤسسات السياسية ودعم العمليات في الضفة الغربية، وإنما تشمل أيضًا التنسيق الوثيق مع مصر بشأن التطورات المستقبلية.

وأوضح أن هناك توافقًا واسعًا حول الحاجة إلى تحقيق حل الدولتين، وأن التركيز خلال المرحلة المقبلة يجب أن ينصب على حماية هذا الحل من خلال العمل الجماعي، مشيرًا إلى تزايد هذا التوافق داخل المجتمع الدولي، بما في ذلك في الأمم المتحدة، التي ستشهد خلال الفترة المقبلة لقاءً لمناقشة هذا الملف.

وأكد أن المملكة المتحدة تستنكر بشدة التصريحات والانتقادات الموجهة إليها بسبب الإجراءات التي اتخذتها، موضحًا أن هذه الإجراءات لا تستهدف الشعب الإسرائيلي أو الدولة الإسرائيلية، وإنما تستهدف سياسات محددة تهدد مستقبل حل الدولتين.

وشدد على أن بريطانيا تؤمن بأن حل الدولتين يصب في مصلحة الشعبين الإسرائيلي والفلسطيني، وكذلك في مصلحة الاستقرار في المنطقة بأكملها، مؤكدًا استمرار المملكة المتحدة في دعم هذا الحل، أيا كانت ردود الفعل.

بريطانيا الشرق الاوسط فلسطين

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