محافظ الغربية يترأس اجتماعًا موسعًا لمواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة «السحابة السوداء»

ترأس اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، اجتماعًا موسعًا لمتابعة استعدادات المحافظة لمواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة «السحابة السوداء»، بالتزامن مع موسم حصاد الأرز، وذلك في إطار توجيهات وزارة التنمية المحلية والبيئة بتكثيف جهود الرصد والمتابعة والمرور الميداني، والتعامل الفوري مع أي بؤر حرق، مع رفع الوعي البيئي لدى المزارعين بخطورة الحرق المكشوف وتأثيره على جودة الهواء وصحة المواطنين.

توجيهات محافظ الغربية

جاء ذلك بحضور اللواء محمد منصور شعير السكرتير العام للمحافظة ، رؤساء المراكز والمدن والاحياء، المهندس حسام الدين محفوظ وكيل وزارة الزراعة بالغربية.

تحرك تنفيذي عاجل

وتناول الاجتماع خطة العمل خلال موسم الحصاد، والتي تشمل تكثيف حملات التوعية والندوات الإرشادية للمزارعين، والتنسيق مع الجمعيات الزراعية والجهات المعنية، إلى جانب دعم أعمال جمع وكبس وتدوير قش الأرز والاستفادة منه في إنتاج الأسمدة العضوية والأعلاف، بما يسهم في الحد من الحرق المكشوف وتحويل المخلفات الزراعية إلى قيمة اقتصادية يستفيد منها المزارع.

رفع كفاءة الخدمات

وأكد محافظ الغربية أهمية تكاتف وتعاون كافة الجهات ورفع درجة الاستعداد، موجهًا بتكثيف المرور والمتابعة الميدانية على الأراضي الزراعية ومواقع تجميع المخلفات، وسرعة التعامل مع أي حالات حرق واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفات، مع استمرار التوعية وتشجيع المزارعين على الاستفادة من قش الأرز، والتنسيق المستمر بين جميع الجهات للحفاظ على جودة الهواء وصحة المواطنين.