مفاجأة جديدة تجمع أمير محروس مع صابر الرباعي قريبا

كشف مهندس الصوت والمنتج الموسيقي أمير محروس لجمهوره، مفاجأة جديدة عن تحضيره لتعاون جديد مع النجم التونسي صابر الرباعي، قريبًا.

وشارك أمير محروس متابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع :انستجرام" صورة تجمعه بصابر الرباعي، وعلّق عليها قائلًا: "قريبًا بنعمة ربنا مع صابر الرباعي مفاجأة حلوة.. مفاجأة مع ملك الإحساس التونسي الحوت اللي شبهي ".

ولم يكشف محروس حتى الآن عن تفاصيل المفاجأة أو طبيعة العمل المنتظر، مكتفيًا بالتلميح إلى تعاون جديد يجمعه بصابر الرباعي، وهو ما فتح باب التكهنات بين الجمهور حول ما إذا كانت المفاجأة أغنية جديدة أو مشروعًا فنيًا مختلفًا.

ويأتي هذا التعاون المرتقب ليجمع بين خبرة أمير محروس في مجال الهندسة الصوتية والإنتاج الموسيقي، وبين صوت صابر الرباعي الذي يُعد من أبرز الأصوات العربية والتونسية.

أخر أعمال أمير محروس:

يذكر أن مهندس الصوت الشهير أمير محروس قد شارك في موسم صيف 2026 مع عددًا من المطربين في مصر والوطن العربي، وأبرزهم الهضبة عمرو دياب، ومحمد حماقي، ورامي صبري، ولطيفة، وسميرة سعيد، وتامر عاشور، وتوو ليت، وغيرهم من النجوم.