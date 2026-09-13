محافظ الغربية: نحرص على تقديم كل أوجه الدعم والرعاية لأبطالنا من ذوي الهمم

التقى اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، وفدًا من أبطال وممثلي ذوي الهمم، في إطار حرص المحافظة على التواصل المباشر معهم، وتقديم أوجه الدعم والرعاية اللازمة لهم.

جاء ذلك بحضور المهندس حسام الدين عبده نائب المحافظ، النائب أحمد الجرواني عضو مجلس النواب ، النائبة وفاء السرنجاوي عضو مجلس النواب

توجيهات محافظ الغربية

وأكد محافظ الغربية أن الدولة المصرية، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تولي اهتمامًا كبيرًا بذوي الهمم، وتعمل على توفير سبل الرعاية والتمكين لهم، مشيرًا إلى أن المحافظة حريصة على دعم أبطالها من ذوي الهمم وتشجيعهم على مواصلة التميز وتحقيق المزيد من الإنجازات، مع تقديم التيسيرات اللازمة لهم.

دعم الجهات الحكومية

وأشار اللواء دكتور علاء عبد المعطي إلى أن أبناء الغربية من ذوي الهمم نماذج مشرفة في الإرادة والنجاح، مؤكدًا أن المحافظة مستمرة في التعاون معهم والاستجابة لمطالبهم، بما يضمن حصولهم على حقوقهم كاملة، ويعزز دمجهم ومشاركتهم الفعالة في المجتمع.