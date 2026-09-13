محافظ قنا يشهد تسليم 850 حقيبة مدرسية للطلاب المستحقين

شهد اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، فعاليات المبادرة الاجتماعية التي أطلقتها شركة أسمنت لتسليم 850 حقيبة مدرسية للطلاب المستحقين، في إطار التعاون بين المحافظة والشركة لدعم المجتمع وتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية.

جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، واللواء عبد الله عاشور، السكرتير العام، واللواء أيمن السعيد، السكرتير المساعد، ومحمد حسين بغدادي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وطارق سعدالدين، وكيل وزارة التربية والتعليم.

وقدم محافظ قنا، التهنئة للطلاب ببدء العام الدراسي الجديد، متمنيًا لهم دوام التفوق والنجاح، مشيدًا بالمبادرة وما تقدمه من دعم للطلاب، خاصة وأن المشاركة المجتمعية تمثل ركيزة أساسية في دعم جهود الدولة وتحقيق التنمية المستدامة.

وأكد الببلاوي، أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز المشاركة المجتمعية وترسيخ دور المؤسسات الاقتصادية في خدمة المجتمع.

وأشار محافظ قنا، إلى أن المبادرات التي تستهدف دعم الطلاب تمثل نموذجًا إيجابيًا للتعاون بين الأجهزة التنفيذية والقطاع الخاص، بما يعزز الحاضنة الاجتماعية ويسهم في تحقيق التكافل المجتمعي ودعم الفئات الأولى بالرعاية.



