مجمع إعلام قنا يناقش دور المرأة كشريك أساسي في حماية الثروة المائية

نظّم مجمع إعلام قنا، ندوة تثقيفية بعنوان "المرأة والترشيد المنزلي: شريك أساسي في حماية الثروة المائية"، بالتعاون مع شركة مياه الشرب وجمعية تنظيم الأسرة بقنا.

وذلك، في إطار حملة قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات لترشيد استهلاك المياه والكهرباء، ضمن توجيهات السفير علاء يوسف، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، ومتابعة اللواء الدكتور تامر شمس الدين، رئيس قطاع الإعلام الداخلي، بهدف تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الحفاظ على الموارد المائية والحد من معدلات الهدر.



وأقيمت فعاليات الندوة فى ديوان عائلى بقرية المناصرة التابعة لمركز نجع حمادى، بحضور يوسف رجب، مدير مجمع إعلام قنا، والدكتورة سميرة ابراهيم، مدير جمعية تنظيم الأسرة، وعبير عمران، مدير فرع المجلس القومى للسكان بقنا، وحاضر فيها محمد على وعادل متى، أخصائيا التوعية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا.

وأكد يوسف رجب، مدير مجمع إعلام قنا، أن قضية ترشيد استهلاك المياه أصبحت ضرورة قومية تفرض نفسها بقوة، في ظل محدودية الموارد المائية وتزايد الاحتياجات، مشيرًا إلى أن الدولة اتخذت حزمة من الإجراءات للتعامل مع هذه القضية، وهو ما يتطلب تفعيل دور المواطن في الحد من إهدار المياه وتقليل الفاقد، بما يسهم في الحفاظ على المورد المائي وخفض قيمة فواتير الاستهلاك في الوقت نفسه.

وتناول عادل متى، أخصائي التوعية بشركة مياه الشرب بقنا، مراحل تنقية مياه الشرب، بداية من مأخذ المياه على نهر النيل وحتى وصولها إلى المنازل، موضحًا أن عملية التنقية تمر بعدة مراحل، من بينها إضافة الكلور للقضاء على الكائنات الدقيقة، وإضافة الشبة للمساعدة في فصل الشوائب والملوثات، ثم تمرير المياه بمراحل الترويق والترشيح من خلال طبقات من الرمال والزلط للتخلص من العوالق والشوائب.

وأوضح متى، عددًا من المفاهيم المتعلقة باستخدام فلاتر المياه المنزلية، مشيرًا إلى أن بعض أنواع الفلاتر تعتمد على عمليات كهروكيميائية قد تؤدي إلى فصل بعض المعادن الموجودة في المياه، مؤكدًا أهمية الاعتماد على مصادر المياه المعالجة والآمنة، وضرورة التعامل مع أجهزة التنقية وفق طبيعة مصدر المياه واحتياجات كل منطقة، لا سيما في المحافظات التي تعتمد على تحلية مياه البحر كمصدر رئيسي لمياه الشرب.

ومن جانبه، استعرض محمد على، أخصائي التوعية بشركة مياه الشرب، قنوات التواصل مع الشركة لتلقي شكاوى المواطنين واستفساراتهم، ومنها الخط الساخن 125، وخدمة الواتساب، والصفحة الرسمية للشركة، إلى جانب التطبيق الإلكتروني، موضحًا أن منظومة استقبال الشكاوى تعمل بصورة إلكترونية وفق آليات تتيح ترتيب البلاغات بحسب درجة الخطورة ومتابعة إجراءات التعامل معها حتى حلها.

وأضاف على، بأن تخزين المياه في عبوات بلاستيكية لفترات طويلة، خاصة مع تعرضها للضوء والحرارة، قد يؤثر في جودتها، مشيرًا إلى أفضلية استخدام الأوعية الزجاجية أو الفخارية، وكذلك كولمان المياه أو العبوات المخصصة لمبردات المياه، مع مراعاة شروط النظافة والتخزين السليم.

وتطرقت الندوة إلى أهمية استخدام القطع الموفرة للمياه التي يمكن تركيبها بسهولة على مخارج الصنابير، لما لها من دور في تقليل معدلات الاستهلاك، مع التعريف بتوافرها لدى مراكز خدمة العملاء التابعة لشركة المياه بمختلف المدن، واختُتمت بالتأكيد على أهمية نشر المعلومات التوعوية الموثقة، ومشاركة المواد والفيديوهات المنشورة عبر الصفحة الرسمية للشركة وصفحة «كل نقطة بتفرق»، بما يسهم في توسيع دائرة الوعي وترسيخ ثقافة الحفاظ على المياه باعتبارها مسؤولية مشتركة بين الدولة والمواطن.