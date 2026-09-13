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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسوان يوجه بسرعة الانتهاء من المشروعات المتبقية بقرى "حياة كريمة"

جهود متنوعة
جهود متنوعة
محمد عبد الفتاح

عقد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان إجتماعاً موسعاً مع كافة الجهات المعنية لوضع إطار زمنى محدد للإنتهاء من المشروعات المتبقية داخل 100 قرية بمراكز إدفو وكوم أمبو ونصر النوبة بنهاية العام الحالى بما يسهم فى تحقيق المستهدفات التنموية للمبادرة وتسريع وتيرة إستفادة المواطنين من ثمار هذه المشروعات الهامة والحيوية .

ويأتى ذلك من أجل الإسراع بمعدلات تنفيذ المشروعات الجارية بقرى المرحلة الأولى بمبادرة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى " حياة كريمة ". 

تكامل الجهود والتنسيق بين الجهات المعنية للإسراع بالتنفيذ

وشهد الإجتماع حضور السيد أسامة رزق داود نائب المحافظ ، واللواء رماح السيد السكرتير العام ، فضلاً عن مديرى مديريات الخدمات، ورؤساء المراكز والمدن ، وممثلى دار الهندسة إستشارى مجلس الوزراء .

وشدد المهندس عمرو لاشين على ضرورة تحقيق التكامل الكامل بين كافة الجهات المعنية، وإنهاء التنسيقات المطلوبة وتذليل أى معوقات أو تحديات قد تؤثر على معدلات التنفيذ ، مع الإلتزام بالمستهدفات المحددة والبرامج الزمنية الموضوعة بما يضمن سرعة نهو المشروعات بمختلف قطاعات العمل .

مشروعات متنوعة لخدمة أهالى 100 قرية

وأوضح محافظ أسوان بأن المشروعات المستهدفة تشمل العديد من القطاعات الحيوية ، من بينها مياه الشرب والصرف الصحى، والغاز الطبيعى، ومراكز الشباب، والعمارات السكنية، والأسواق، والترع ، والمواقف ، مؤكداً على ضرورة تكثيف الجهود للإنتهاء منها وفقاً للتوقيتات الزمنية المحددة، بما يحقق أهداف المبادرة الرئاسية فى الإرتقاء بمستوى الخدمات وتحسين جودة الحياة للمواطنين بالقرى المستهدفة .

30 سبتمبر موعداً لإنهاء حزمة من المشروعات

ووجه المهندس عمرو لاشين بأن يتم نهو حزمة من المشروعات بقطاعات العمل المتنوعة فى 30 سبتمبر الجارى ، وذلك قبل الإجتماع المقرر عقده خلال شهر أكتوبر المقبل مع الفريق محمد فريد حجازى مستشار رئيس الجمهورية لمبادرة " حياة كريمة " ، لعرض ما تم من إنجازات ، وآخر التطورات والموقف التنفيذى للمشروعات المدرجة ضمن هذا المشروع القومى العملاق .

وأكد المحافظ أهمية ال‘ستعداد الجيد لهذا الإجتماع من خلال رفع معدلات التنفيذ ، والإنتهاء من أكبر قدر ممكن من المشروعات ، مع المتابعة المستمرة للموقف التنفيذى وإزالة أى معوقات تواجه الأعمال الجارية .

1993مشروعاً ضمن المرحلة الأولى بنسبة تنفيذ تتجاوز 90 %

وشهد الإجتماع إستعراض الموقف التنفيذى للمشروعات المنتهية والجارى تسليمها ، إلى جانب المشروعات الجارى العمل بها ، حيث يصل إجمالى عدد المشروعات المدرجة ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية داخل الـ100 قرية إلى 1993 مشروعاً بمختلف قطاعات العمل ، وتم تنفيذ 1804 مشروعات منها حتى الآن ، بنسبة تنفيذ تتجاوز 90% ، فيما تواصل الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية تكثيف جهودها لإستكمال المشروعات المتبقية، وفقاً للبرامج الزمنية المحددة، بما يسهم فى تحقيق نقلة نوعية فى مستوى الخدمات المقدمة لأهالى القرى المستهدفة .

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