ضبط 75 مركبة توك توك ودراجة نارية مخالفة خلال حملات مرورية في أسوان

تابع المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان نتائج جهود العاملين بإدارة المرور من خلال تكثيف الحملات المرورية الهادفة إلى تحقيق الانضباط بالشوارع والميادين، والحد من المخالفات المرورية، بما يسهم في الحفاظ على سلامة المواطنين وتحقيق السيولة المرورية بمختلف المناطق السكنية.

التنسيق مع الأجهزة الأمنية لتحقيق الانضباط المروري

وأكد المهندس عمرو لاشين أن تنفيذ هذه الحملات يأتي في إطار التنسيق المتواصل بين المحافظة والأجهزة الأمنية، بقيادة اللواء عبد الله جلال مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسوان، لضبط الشارع وتحقيق الانضباط المروري، مع تطبيق القانون بكل حزم على المخالفين.

ضبط 75 مركبة توك توك ودراجة نارية

وأسفرت جهود الحملات المرورية، بإشراف العميد طارق فائق مدير إدارة مرور أسوان، عن ضبط 75 مركبة توك توك ودراجة نارية "موتوسيكل"، وذلك لمخالفتها القواعد والاشتراطات المرورية، حيث تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

مواصلة الحملات والتعامل الفوري مع المخالفات

وشدد محافظ أسوان على مواصلة وتكثيف الحملات المرورية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، مع التعامل الفوري والحاسم مع المخالفات، والتصدي لأي ممارسات من شأنها التأثير على الانضباط المروري أو تعريض حياة المواطنين للخطر، بما يضمن الالتزام بالقواعد المرورية ويدعم جهود الدولة في تحقيق الانضباط والحفاظ على أرواح المواطنين.