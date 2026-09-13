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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

توفير بيئة مناسبة لأبنائنا.. تعليمات محافظ أسوان أثناء تفقد المدارس في أول أيام العام الدراسي

العام الدراسى
العام الدراسى
محمد عبد الفتاح

مع إنطلاق العام الدراسى الجديد 2026/2027، قام المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان بتفقد عدد من المدارس بمدينة أسوان، شملت مدارس الدكتور طه حسين الإعدادية بنين ، ومجمع هميمى الجبلاوى الإبتدائى ، وعوض السيد الثانوية بنات ، وبدرية حامد الإعدادية بنات ، وذلك للإطمئنان على إنتظام العملية التعليمية وتوفير الأجواء المناسبة أمام أبنائه الطلاب مع بدء العام الدراسى الجديد، وذلك بحضور الدكتور ربيع أبو يوسف وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، وعدد من القيادات التعليمية والتنفيذية .

بث رسائل عن السلوكيات والأخلاق الحميدة والبعد عن التنمر
حرص محافظ أسوان على توعية أبناؤه الطلاب بأهمية الإنضباط المدرسى والسلوكيات الإيجابية ، والأخلاق الحميدة ، وكذا الحديث عن مخاطر التنمر والتحرش الإلكترونى ، وأهمية الإبتعاد عن هذه السلوكيات السلبية .

الإطمئنان على جاهزية المدارس وإنتظام العملية التعليمية
وخلال جولته داخل المدارس، إطمأن المهندس عمرو لاشين على جاهزية الفصول الدراسية وتهيئة كافة الأجواء المناسبة أمام الطلاب، بما يضمن توفير بيئة تعليمية ملائمة تساعدهم على التركيز والتحصيل الدراسى ، كما تابع موقف تسليم الكتب المدرسية للطلاب، والتى تم ورودها من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، لضمان إنتظام العملية التعليمية منذ اليوم الأول للدراسة .

تكثيف أعمال النظافة بمحيط المدارس وداخلها


ووجه محافظ أسوان بضرورة تكثيف جهود النظافة العامة بمحيط المدارس وداخلها، والإهتمام بالمظهر الحضارى ورفع أى مخلفات أولاً بأول، مع توفير بيئة نظيفة وآمنة للطلاب والعاملين بالمنظومة التعليمية، بما يساهم فى توفير الأجواء الملائمة لإنطلاق العام الدراسى بصورة منتظمة.

وسائل جذب لتحفيز الطلاب على الحضور والتحصيل
وشدد المهندس عمرو لاشين على أهمية تسخير مختلف وسائل الجذب والأنشطة التعليمية والتربوية لتحفيز الطلاب على الإنتظام فى الحضور والمشاركة الفعالة داخل المدارس، والعمل على رفع مستوى التحصيل الدراسى، بما يسهم فى تحقيق المستهدفات التعليمية والإرتقاء بمستوى الطلاب .

الإلتزام بالحضور وفقاً لتوجيهات وزارة التربية والتعليم
وأكد محافظ أسوان أهمية الإلتزام بالحضور المدرسى والإنتظام فى الدراسة، خاصة فى ظل توجيهات السيد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، بأهمية حضور الطلاب وإنتظامهم داخل المدارس، لما يترتب على ذلك من درجات التقييم، فضلاً عن دوره فى تحقيق الإستفادة التعليمية والتربوية المنشودة.

التعليم وبناء الإنسان
وأشار عمرو لاشين إلى أن الإهتمام بالعملية التعليمية يمثل أحد المحاور الرئيسية تواكباً مع مبادرة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى " بداية جديدة لبناء الإنسان " ، ووفقاً لمستهدفات رؤية مصر 2030 ، ورؤية أسوان 2040 للإستثمار فى رأس المال البشرى .
وأكد لاشين على ضرورة مواصلة العمل على توفير بيئة تعليمية جاذبة وآمنة، وتحقيق الإنضباط داخل المدارس، بما ينعكس إيجاباً على مستوى الطلاب ويسهم فى إعداد أجيال قادرة على مواصلة مسيرة التنمية .

شكر وتقدير 
وقدم المحافظ شكره وتقديره للقائمين على العملية التعليمية بالمحافظة من المعلمين والعاملين لحرصهم على الإرتقاء بمستوى النظافة العامة ، والإهتمام بمدارسهم ، وهو ما يعكس المعدن الأصيل لهم ، لتوفير الأجواء المناسبة أمام أبناؤهم الطلاب خلال العام الدراسى الجديد .

عرض غنائى وهدايا رمزية 
شهد محافظ أسوان تقديم عرض غنائى بمرحلة رياض الأطفال ، وتوزيع هدايا رمزية عليهم بمناسبة بداية العام الدراسى الجديد .

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