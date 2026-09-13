الطب البيطرى بأسوان يواصل جهوده للحفاظ على الثروة الحيوانية..قافلة مجانية للمسح التناسلى وحملات مكثفة للتحصين ضد الأمراض الوبائية

واصلت مديرية الطب البيطرى بأسوان بقيادة الدكتور جمعة مكى جهودها الميدانية من خلال تنفيذ العديد من الأنشطة والقوافل البيطرية ، وذلك بإشراف الدكتور حامد الأقنص رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، بما يسهم فى دعم المربين والحفاظ على صحة الحيوان وتحسين الإنتاج.

ويأتى ذلك فى ضوء توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى للحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها ، وبناءاً على تعليمات السيد علاء فاروق وزير الزراعة وإستصلاح الأراضى ، والمهندس عمرو لاشين محافظ أسوان.

قافلة مجانية للمسح التناسلى بقرية المنشية

وفى هذا السياق، تم تنفيذ قافلة مسح تناسلى مجانية تحت شعار "أحمى الثروة الحيوانية"، بمتابعة الدكتورة نجوى فؤاد توفيق مدير إدارة الرعاية التناسلية بالمديرية، والدكتورة إنتصار سعيد مدير إدارة كوم أمبو البيطرية، وذلك بقرية المنشية بمركز كوم أمبو، بهدف الحفاظ على الثروة الحيوانية وزيادة أعدادها من خلال الإهتمام بالمشكلات التناسلية والتعامل معها وعلاجها.

مناظرة الحالات بالسونار وتقديم التوعية للمربين

وشهدت القافلة مناظرة الحالات بإستخدام جهاز السونار، بمشاركة الدكتور حسن عبد الله مدير وحدة المنشية البيطرية، فضلاً عن مشاركة طلاب وطالبات كلية الطب البيطرى بأسوان، فى إطار إتاحة التدريب العملى لهم، كما قام الأطباء بالرد على إستفسارات المواطنين وتقديم التوعية والإرشادات اللازمة للمربين، بما يدعم جهود المديرية المستمرة للحفاظ على الثروة الحيوانية وتحسين معدلات الإنتاج .

متابعة الحملة القومية للتحصين ضد الأمراض الوبائية

وفى سياق متصل، تواصلت أعمال الحملة القومية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، حيث تم تنفيذ جولات ومرور ميدانى لمتابعة أعمال لجان التحصين بمختلف مراكز وقرى المحافظة، والوقوف على إنتظام سير العمل والتأكد من وصول الخدمات البيطرية إلى المربين والحيوانات المستهدفة.

متابعة ميدانية بأوساط المربين فى أسوان ونصر النوبة

وتضمنت أعمال المتابعة المرور على لجان التحصين من خلال إدارة أسوان البيطرية وإدارة نصر النوبة البيطرية، بمتابعة الدكتورة إنتصار حسين مدير إدارة الوقاية، وذلك للتأكد من تنفيذ أعمال التحصين على الوجه الأمثل، ورفع معدلات التحصين والوصول إلى أكبر عدد ممكن من الحيوانات المستهدفة، بما يسهم فى تعزيز مناعة الثروة الحيوانية والحد من إنتشار الأمراض الوبائية .

لقاءات إرشادية وتوعوية للمربين

كما تواصل فرق الإرشاد البيطرى تنفيذ اللقاءات الإرشادية والتوعوية مع المربين، للتعريف بأهمية التحصين ودوره فى حماية الحيوانات والوقاية من الأمراض ، مع التأكيد على ضرورة الإلتزام بمواعيد التحصينات وعدم التأخر عنها، إلى جانب تقديم الإرشادات البيطرية اللازمة لتحسين أساليب الرعاية والحفاظ على صحة الحيوانات .

رسالة للمربين: حصّن حيواناتك.. تحمى ثروتك

ووجهت مديرية الطب البيطرى بأسوان رسالة إلى كل مربى بعنوان " حصّن حيواناتك .. تحمى ثروتك " ، مؤكدة أن التحصين يمثل خط الدفاع الأول للحفاظ على الثروة الحيوانية والوقاية من الأمراض الوبائية ، مع إستمرار الجهود الميدانية والتوعوية لخدمة المربين ودعم منظومة الوقاية والحفاظ على صحة الحيوان وسلامة المجتمع .