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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الأكاديمية العربية بأسوان تهنئ القائم بأعمال رئاسة الجامعة بمناسبة توليه مهام منصبه

جامعة أسوان
جامعة أسوان
محمد عبد الفتاح

قام وفد من فرع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بأسوان، برئاسة مدير الفرع،الدكتور الفيصل عبدالحميد بزيارة إلى جامعة أسوان، لتقديم التهنئة إلى الدكتور أشرف إمام عبدالرضى القائم بأعمال رئيس الجامعة بمناسبة توليه مهام منصبه.

وجاءت الزيارة بالإنابة عن الدكتور اسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، حيث نقل الوفد خالص التهاني وأصدق التمنيات بمزيد من التوفيق والنجاح في أداء مهامه، مؤكدًا تقديره لدور جامعة أسوان في دعم مسيرة التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع.

وأكد مدير فرع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بأسوان أن الزيارة تأتي تأكيدًا لعمق العلاقات والتعاون بين الأكاديمية وجامعة أسوان، وحرص الجانبين على دعم جسور التواصل وتبادل الخبرات بما يخدم المنظومة التعليمية والأكاديمية، متمنيا لجامعة أسوان مزيدا من التقدم والازدهار.

جامعة أسوان 

من جانبه، أعرب القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان عن خالص تقديره لهذه التهنئة والزيارة، مؤكدًا علي أهمية تعزيز التعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والاستفادة من الخبرات والإمكانات الأكاديمية والعلمية المشتركة بما يسهم في دعم مسيرة التطوير والارتقاء بمستوى التعليم والبحث العلمي.

واختُتم اللقاء بالتأكيد على أهمية استمرار التواصل والتعاون بين الجانبين، بما يعزز الشراكة الأكاديمية ويدعم جهود التنمية وخدمة أبناء محافظة أسوان وصعيد مصر.

أسوان محافظة أسوان اخبار محافظة أسوان

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