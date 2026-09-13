مصر تتسلم علم استضافة بطولة العالم للأيروبيك من رئيس الاتحاد الدولي للجمباز

تسلم الدكتور إيهاب أمين رئيس الاتحادين المصري والأفريقي للجمباز وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي علم استضافة مصر بطولة العالم للأيروبيك 2028 من رئيس الاتحاد الدولي للجمباز خلال ختام بطولة العالم لجمباز الإيروبيك، والتي اقيمت خلال الفترة من 11 إلى 13 سبتمبر في مدينة بامبلونا الإسبانية.

مصر تتسلم علم استضافة بطولة العالم للأيروبيك



ونجت مصر في الفوز بتنظيم بطولة العالم للأيروبيك 2028، باجماع اعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي مما يعكس الثقة الدولية الكبيرة في قدرات الدولة المصرية على استضافة وتنظيم كبرى البطولات العالمية، في ظل ما تمتلكه من بنية تحتية رياضية متطورة وخبرات تنظيمية متميزة.



ومن المتوقع أن تشهد مشاركة نحو 1500 لاعب ولاعبة من مختلف دول العالم، بما يسهم في تعزيز مكانة مصر كوجهة رياضية عالمية.

ومن جانبه أكد الدكتور إيهاب أمين، رئيس الاتحاد المصري للجمباز، أن التطور الذي تشهده اللعبة حالياً هو ثمرة رحلة كفاح وعمل جماعي منذ توليه المسؤولية في عام 2018.



وأشار أمين الي تحقيق طفرة عددية وفنية هائلة؛في فرع جمباز الأيروبيك، فبعد أن كان هذا الفرع غير موجود في مصر قبل سبع سنوات، بات لدى الاتحاد اليوم 15,000 لاعب ولاعبة مسجلين رسمياً في كشوفات الاتحاد . كون الأيروبيك رياضة تمتاز بسهولة الممارسة وعدم حاجتها لأجهزة مكلفة، مما ساعد مصر على القفز في التصنيف العالمي لتحتل المركز السابع عالمياً منذ عامين.



وأشار رئيس الاتحاد إلى أن الملف المصري لاستضافة بطولة العالم للأيروبيك، 2028 نال ثقة دولية غير مسبوقة، حيث حصل على موافقة المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي بإجماع 24 صوتاً. وكشف عن لفتة تاريخية تمثلت في سحب رئيس الاتحاد البرتغالي لملف بلاده دعماً لمصر، واضعاً فريقه الفني تحت تصرف المنظمين المصريين.



واختتم أمين أن هذا النجاح الدولي يعود بشكل أساسي إلى الدعم المباشر من الرئيس عبد الفتاح السيسي، والمتابعة الحثيثة من وزارة الشباب والرياضة لتوفير أحدث الأجهزة والإمكانيات اللوجستية التي تضاهي المستويات الأوليمبية.