أحمد رفعت يكشف لصدى البلد عن شخصيته في مسلسل «فن الحرب»

أكد الفنان أحمد رفعت أن شخصية عميد عماد النحاس، عميد أموال عامة، التي يقدمها ضمن أحداث مسلسل «فن الحرب» تُعد من الشخصيات المختلفة والمركبة، وتحمل أبعادًا جديدة لم يسبق له تقديمها من قبل.

وفي تصريحات خاصة لموقع صدى البلد الإخباري، أوضح أحمد رفعت أن الدور يتطلب تركيزًا كبيرًا في التفاصيل، مشيرًا إلى أن العمل ككل يعتمد على الصراع النفسي والعقلي، وليس فقط المواجهات المباشرة، وهو ما جذبه للمشاركة في المسلسل.

ويشارك أحمد رفعت في بطولة مسلسل «فن الحرب» إلى جانب نخبة كبيرة من النجوم، أبرزهم يوسف الشريف، ريم مصطفى، شيري عادل، إسلام إبراهيم، محمد جمعة، دنيا سامي، كمال أبو رية، كريم عبد الجواد، ياسر علي ماهر، إنجي سلامة، كريم أدريانو، ميريت الحريري، بوسي الشامي، شروق إبراهيم، ريم رأفت، دنيا جمعة، وعبير فاروق، بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف من بينهم وليد فواز ومحمد جمعة.

المسلسل من تأليف عمرو سمير عاطف، وإخراج محمود عبد التواب «توبة»، ويُعد من الأعمال المنتظرة لما يحمله من حبكة مشوقة وأحداث تعتمد على الذكاء والصراع الاستراتيجي.