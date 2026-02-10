قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سعر الدولار في البنك المركزي المصري اليوم الثلاثاء
مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 10 - 2 - 2026 والقنوات الناقلة
الوزير: مشروع القطار الكهربائي السريع سيغير مفهوم النقل في مصر
زيارة واشنطن.. خبير: نتنياهو يضغط على ترامب لوقف المسار الدبلوماسي مع إيران
هدد بعرقلة افتتاحه.. ترامب يطالب كندا بنصف ملكية جسر "جوردي هاو"
تلقيت وحيا من الله.. تركي يزعم أنه المهدي المنتظر في الجامع الأموي
سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 10 فبراير 2026
ترقب إقليمي وتحذيرات دولية.. هل تشتعل مواجهة كبرى بين إسرائيل وإيران؟
قنبلة موقوتة في الأهلي.. سهام صالح تكشف حقيقة العرض الأمريكي لإمام عاشور
بعد قرار استيراد الفراخ.. أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع
لم يثبت نسب الطفل.. تفاصيل مؤلمة في واقعة التعدي على فتاة المنوفية
فن وثقافة

أحمد رفعت يكشف لصدى البلد عن شخصيته في مسلسل «فن الحرب»

الفنان أحمد رفعت
الفنان أحمد رفعت
أوركيد سامي

أكد الفنان أحمد رفعت أن شخصية عميد عماد النحاس، عميد أموال عامة، التي يقدمها ضمن أحداث مسلسل «فن الحرب» تُعد من الشخصيات المختلفة والمركبة، وتحمل أبعادًا جديدة لم يسبق له تقديمها من قبل.

وفي تصريحات خاصة لموقع صدى البلد الإخباري، أوضح أحمد رفعت أن الدور يتطلب تركيزًا كبيرًا في التفاصيل، مشيرًا إلى أن العمل ككل يعتمد على الصراع النفسي والعقلي، وليس فقط المواجهات المباشرة، وهو ما جذبه للمشاركة في المسلسل.

ويشارك أحمد رفعت في بطولة مسلسل «فن الحرب» إلى جانب نخبة كبيرة من النجوم، أبرزهم يوسف الشريف، ريم مصطفى، شيري عادل، إسلام إبراهيم، محمد جمعة، دنيا سامي، كمال أبو رية، كريم عبد الجواد، ياسر علي ماهر، إنجي سلامة، كريم أدريانو، ميريت الحريري، بوسي الشامي، شروق إبراهيم، ريم رأفت، دنيا جمعة، وعبير فاروق، بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف من بينهم وليد فواز ومحمد جمعة.

المسلسل من تأليف عمرو سمير عاطف، وإخراج محمود عبد التواب «توبة»، ويُعد من الأعمال المنتظرة لما يحمله من حبكة مشوقة وأحداث تعتمد على الذكاء والصراع الاستراتيجي.

رجيم الماء.. موضة سريعة لإنقاص الوزن أم خطر صامت يهدد صحتك؟

رجيم الماء.. موضة سريعة لإنقاص الوزن أم خطر صامت يهدد صحتك؟
رجيم الماء.. موضة سريعة لإنقاص الوزن أم خطر صامت يهدد صحتك؟
رجيم الماء.. موضة سريعة لإنقاص الوزن أم خطر صامت يهدد صحتك؟

طريقة عمل رول الفراخ.. وصفة سهلة بطعم المطاعم وخطوات مضمونة

طريقة عمل رول الفراخ
طريقة عمل رول الفراخ
طريقة عمل رول الفراخ

