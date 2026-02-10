قنبلة موقوتة في الأهلي.. سهام صالح تكشف حقيقة العرض الأمريكي لإمام عاشور

قالت الإعلامية سهام صالح، خلال برنامج «الكلاسيكو» المذاع عبر قناة ON E، إن ما يُثار بشأن امتلاك إمام عاشور عروضًا أمريكية لا أساس له من الصحة.

وأكدت، نقلًا عن مصادر داخل النادي الأهلي، أن اللاعب لم يتلقَ أي عروض، سواء رسمية أو شفهية، من أندية أمريكية حتى الآن، ولم تحدث أي استفسارات بشأنه، كما لم يتحدث اللاعب نفسه عن وجود عرض من هذا النوع.

وأضافت أن إمام عاشور يُعد «قنبلة موقوتة» داخل صفوف الأهلي، قد تنفجر أزمته في أي وقت، مشيرة إلى أن الانتقادات التي تعرض لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو في وسائل الإعلام، أو حتى من الجماهير، لن تغيّر من الواقع شيئًا.

وأوضحت أن حالة عدم الاستقرار ستظل قائمة طالما استمر اللاعب في تقاضي 15 مليون جنيه سنويًا، معتبرة أن هذا هو جوهر أزمة إمام عاشور داخل النادي.