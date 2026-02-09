إمام عاشور رفقة عائلته من الحرم المكي| صور

شارك إمام عاشور، لاعب النادي الأهلي صورا من الحرم المكي، في أحدث ظهور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهر إمام عاشور رفقة زوجته ووالديه اثناء اداء مناسك العمرة.

ويقترب الدولي إمام عاشور، لاعب وسط النادي الأهلي، من إنهاء العقوبة الموقعة عليه مؤخرًا، بعدما تغيب عن البعثة المتجهة إلى تنزانيا لمواجهة يانج أفريكانز في دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن يعود إمام عاشور للمشاركة مع الأهلي خلال مواجهة الجيش الملكي في ختام دور المجموعات لبطولة دوري أفريقيا، والمقرر إقامتها يوم الأحد الموافق 15 فبراير في تمام السادسة مساءً.

مباراة الأهلي وشبيبة القبائل الجزائري

تعادل الأهلي مع فريق شبيبة القبائل الجزائري سلبيا، في المباراة التي جرت مساء امس السبت، على ملعب حسين آيت أحمد، في الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وبتلك النتيجة يتأهل الأهلي إلى دور ربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا، بعد فوز الجيش الملكي المغربي على يانج أفريكانز بهدف دون رد.

ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا بعد التعادل مع شبيبة القبائل

يأتي جدول ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا بعد التعادل مع شبيبة القبائل كالتالي:

1- الأهلي 9 نقاط من 5 مباريات.

2- الجيش الملكي المغربي 8 نقاط من 5 مباريات.

3- يانج أفريكانز التنزاني 5 نقاط من 5 مباريات.

4- شبيبة القبائل الجزائري 3 نقاط من 5 مباريات.