1200 جنيه زيادة| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن
حكم صيام يوم الشك .. لماذا اختلف الفقهاء حول مشروعيته
تخفيض 20 جنيها.. التموين تعلن سعر كيلو الدواجن المجمدة
تفاصيل القبض على المتهم بالتحرش بموظفة داخل أتوبيس بالمقطم
بحبك يا صاحبي.. عمر كمال يهنئ كهربا على انتقاله إلى إنبي
مشروع قانون جديد لحماية الأطفال من المؤثرات الرقمية وضبط المحتوى الإلكتروني| خاص
أزمة الحريديم| إغلاق طرق رئيسية في إسرائيل احتجاجا على اعتقال الفارين من الخدمة العسكرية
بالأحمر.. كارولين عزمي تخطف الأنظار عبر إنستجرام
رئيس الوزراء يكشف عن قيمة استثمارات مشروع أبراج ومارينا المونت جلالة.. فيديو
ارتفاع في أسعار الذهب.. عيار 21 مفاجأة
مأساة الصلح تتحول إلى جريمة قتـ ل جماعي في فيصل| وشهود عيان: كان دائما يتدخل ليحل مشاكل الناس
البيطريين تكشف سبب ارتفاع أسعار الدواجن .. وتؤكد: الاستيراد يهدد الصناعة
رياضة

عبدالرحيم دغموم يغيب عن مباراة المصري وزيسكو الزامبي بالكونفيدرالية

عبدالرحيم دغموم
عبدالرحيم دغموم
عبدالله هشام

تأكد غياب الجزائري عبد الرحيم دغموم عن مباراة المصري المقبلة أمام زيسكو يونايتد بالكونفيدرالية.

يغيب الجزائري عبد الرحيم دغموم لاعب خط وسط الفريق الأول للكرة بالنادي المصري عن مباراة الفريق المقبلة بالجولة السادسة من دور المجموعات للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

وتقام مباراة المصري البورسعيدي ضد زيسكو الزامبي يوم السبت المقبل في تمام الساعة السادسة مساء على ستاد السويس الجديد في هتام دور المجموعات من الكونفيدرالية الإفريقية.

جاء ذلك بعد حصول اللاعب على البطاقة الصفراء الثانية خلال مباراة الفريق بالجولة الخامسة أمام كايزر تشيفز أمس والتي انتهت بفوز الاخير بهدفين لهدف.

حسابات الصعود من المجموعة

يحتاج فريق كايزر تشيفز للتعادل أو الفوز أمام الزمالك لضمان التأهل وفي حال الخسارة قد يدخل في حسابات فارق الأهداف مع المصري.

ولكي يضمن الزمالك صعوده  سيكون مطالبا  بالفوز على كايزر تشيفز وذلك  يضمن له التأهل مباشرة بينما يجعله التعادل ينتظر تعثر المصري أمام زيسكو ولا بديل عن الفوز للمصري البورسعيدي  على زيسكو ليصل للنقطة 10،وينتظر تعثر الزمالك امام كايزر تشيفز أو فوزه بفارق هدفين 

في حال فوز الزمالك على كايزر تشيفز للصعود رسميا للدور المقبل فيما تذيل زيسكو يونايتد المجموعة برصيد 3 نقاط وهو ما جعله خارج المافسة.

المصري البورسعيدي نادي المصري زيسكو الكونفيدرالية الزمالك نادي الزمالك

