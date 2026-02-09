عبدالرحيم دغموم يغيب عن مباراة المصري وزيسكو الزامبي بالكونفيدرالية

تأكد غياب الجزائري عبد الرحيم دغموم عن مباراة المصري المقبلة أمام زيسكو يونايتد بالكونفيدرالية.

يغيب الجزائري عبد الرحيم دغموم لاعب خط وسط الفريق الأول للكرة بالنادي المصري عن مباراة الفريق المقبلة بالجولة السادسة من دور المجموعات للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

وتقام مباراة المصري البورسعيدي ضد زيسكو الزامبي يوم السبت المقبل في تمام الساعة السادسة مساء على ستاد السويس الجديد في هتام دور المجموعات من الكونفيدرالية الإفريقية.

جاء ذلك بعد حصول اللاعب على البطاقة الصفراء الثانية خلال مباراة الفريق بالجولة الخامسة أمام كايزر تشيفز أمس والتي انتهت بفوز الاخير بهدفين لهدف.

حسابات الصعود من المجموعة

يحتاج فريق كايزر تشيفز للتعادل أو الفوز أمام الزمالك لضمان التأهل وفي حال الخسارة قد يدخل في حسابات فارق الأهداف مع المصري.

ولكي يضمن الزمالك صعوده سيكون مطالبا بالفوز على كايزر تشيفز وذلك يضمن له التأهل مباشرة بينما يجعله التعادل ينتظر تعثر المصري أمام زيسكو ولا بديل عن الفوز للمصري البورسعيدي على زيسكو ليصل للنقطة 10،وينتظر تعثر الزمالك امام كايزر تشيفز أو فوزه بفارق هدفين

في حال فوز الزمالك على كايزر تشيفز للصعود رسميا للدور المقبل فيما تذيل زيسكو يونايتد المجموعة برصيد 3 نقاط وهو ما جعله خارج المافسة.