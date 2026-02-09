قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

جلسة إجرائية دون مناقشة وقائع بشأن التحقيق مع حلمي عبد الباقي

تقى الجيزاوي

أعلن أحمد علي عزام، محامى الفنان حلمي عبد الباقي، تفاصيل انعقاد أولى جلسات مجلس التأديب الخاصة بوكيل نقابة المهن الموسيقية حلمى عبد الباقي، والتي عقدت أمس بمقر النقابة في تمام الساعة الرابعة عصرًا.


وأوضح البيان أن الجلسة جاءت إجرائية بحتة، ولم يتم خلالها التطرق إلى أي وقائع أو مخالفات مزعومة منسوبة إلى الفنان حلمي عبد الباقي، حيث تقرر تأجيلها لإتاحة الفرصة للاطلاع على كافة أوراق ومستندات التحقيق.
وبناءً عليه، قرر مجلس التأديب تأجيل الجلسة إلى اليوم الأول من شهر مارس المقبل، تمهيدًا لتقديم مستندات رسمية من شأنها إزالة أي شبهة تمس الذمة المالية أو السمعة النقابية للفنان حلمي عبد الباقي.


وأكد محامى حلمى عبد الباقي أن المستندات المزمع تقديمها ستكشف الحقائق كاملة، وقد تطال مدى صحة ونزاهة بعض التصرفات والأعمال الصادرة عن أشخاص يشغلون مراكز قانونية ونقابية حالية.

واختتم البيان بالتأكيد على الثقة الكاملة في نزاهة الإجراءات، واحترام مكتب الدفاع لكافة الأطر القانونية والنقابية المنظمة لعمل نقابة المهن الموسيقية.


وكانت قد قررت نقابة المهن الموسيقية برئاسة النقيب مصطفى كامل، إحالة الفنان حلمي عبدالباقي وكيل أول النقابة، إلى مجلس تأديب، وذلك بسبب اتهامه بالتقصير داخل النقابة وأمور أخرى .

حلمي عبد الباقي نقابة المهن الموسيقية مصطفى كامل أولى جلسات مجلس التأديب الخاصة بوكيل نقابة المهن الموسيقية حلمى عبد الباقي

