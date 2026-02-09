نانسي عجرم تثير الجدل بجمالها بفستان من تصميم إيلي صعب

نشرت الفنانة نانسي عجرم ، صورا جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام صورا جدية خلال حفلها بـ بونتا كانا.

تفاصيل إطلالة نانسي عجرم..

وتألقت نانسي عجرم، فى الصور بإطلالة لافتة مرتدية فستانا باللون الذهبي ذات الشراشيب من تصميم إيلي صعب.

كما اختارت ، أن تترك بشرتها على طبيعتها و وضعت بعض مساحيق المكياج بالالوان الهادئة وقامت بترك شعرها الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة الويفي الجذابة التي تتناسب مع ظهورها.

وتتميز نانسي بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

وتعتمد نانسي ، أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.

ومن الناحية الجمالية تعتمد على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي كتفيها.