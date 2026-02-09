فرحة مبالغ فيها.. أبو الدهب يهاجم جمهور الزمالك

علق محمود أبو الدهب، نجم النادي الأهلي السابق، على خسارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أمام نظيره زيسكو يونايتد الزامبي، في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وخسر الزمالك أمام زيسكو يونايتد الزامبي بهدف نظيف على ملعب الأخير، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، ليتأزم موقف الفريق الأبيض في التأهل إلى الدور ربع النهائي، ويتأجل الحسم للجولة الأخيرة.

وقال محمود أبو الدهب، في تصريحات لبرنامج البريمو عبر فضائية "TeN" إن الزمالك خسر أمام زيسكو يونايتد الزامبي بسبب الحالة التي صنعها الجمهور والإعلام الأبيض بعد الفوز على كهرباء الإسماعيلية بخماسية مقابل هدفين في الجولة السابعة عشرة من الدوري الممتاز، مؤكدًا أن الفرحة كانت مبالغًا فيها للغاية.

وأضاف: الإعلام صنع من فوز الزمالك على كهرباء الإسماعيلية بطولة للأبيض، رغم أنها مجرد مباراة بثلاث نقاط في بطولة الدوري الممتاز، ويبدو أن هذا الأمر لعب دورًا في خسارة الفريق أمام زيسكو يونايتد.

وختم: جمهور الزمالك تعامل مع الفوز على كهرباء الإسماعيلية بخماسية باعتباره إنجازًا كبيرًا، في حين أن مباراة زيسكو كانت في المتناول، نظرًا لتواضع مستوى أصحاب الأرض، خاصة أنهم لم يحققوا أي فوز خلال مشوارهم السابق في دور المجموعات.