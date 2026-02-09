قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد إيقاف عن العمل.. رد فعل جديد من دنيا الألفي بعد فيديو التراشق بالألفاظ
وزير الخارجية الروسي: لن نسمح بنشر أسلحة تهددنا في أوكرانيا
تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي.. تفاصيل إقامة مهرجان عالمي للحرف التراثية
الرئيس السيسي يصل أبوظبي في زيارة أخوية
صفقة المصالح الكبرى.. هآرتس: قمة نتنياهو - ترامب ترسم ملامح الحكم الجديد في غزة
تشريح جثة صاحب معرض سيارات فيصل وطلب تحريات البحث الجنائي
الوادي الجديد تشدد الحظر التام والنهائي لتقديم الشيشة داخل الكافيهات
وزير الخارجية: العلاقات بين مصر وأمريكا ركيزة أساسية للاستقرار في الشرق الأوسط
الزراعة: توطين صناعة التقاوي في مصر لتقليل الاستيراد ودعم الصادرات
مصر تدين قرارات الحكومة الإسرائيلية لتعميق مخطط الضم في الضفة الغربية
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين 9 فبراير 2026| فيديو
ليس مجرد مظهر.. ماذا قالت حلا شيحة عن ارتداء الحجاب في فيديو جديد؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

حسابات معقدة وصراع حتى النفس الأخير .. كيف تبدو سيناريوهات تأهل الزمالك والمصري من مجموعة الكونفدرالية؟

الزمالك
الزمالك

دخلت مجموعة الزمالك والمصري في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية مرحلة الحسابات المعقدة بعدما أجل حسم بطاقتي التأهل إلى الدور ربع النهائي إلى الجولة السادسة والأخيرة عقب خسارة الزمالك المفاجئة أمام زيسكو يونايتد الزامبي وفوز كايزر تشيفز الجنوب أفريقي على المصري البورسعيدي.

نتائج الجولة الخامسة قلبت موازين المجموعة وفتحت الباب أمام أكثر من سيناريو لتتحول الجولة الختامية إلى ليلة مصيرية لا تقبل القسمة على اثنين سواء للزمالك الباحث عن العبور الآمن أو للمصري الذي يتمسك بآخر آماله في سباق التأهل.

ترتيب المجموعة بعد الجولة الخامسة

مع نهاية الجولة قبل الأخيرة جاء ترتيب المجموعة على النحو التالي:

كايزر تشيفز (جنوب أفريقيا): 10 نقاط – المركز الأول

الزمالك (مصر): 8 نقاط – المركز الثاني

المصري البورسعيدي (مصر): 7 نقاط – المركز الثالث

زيسكو يونايتد (زامبيا): 3 نقاط – المركز الرابع

وبذلك بات الصراع محصورا بين ثلاثة أندية على بطاقتي التأهل فيما خرج زيسكو حسابيا من المنافسة رغم فوزه الأخير على الزمالك.

مصير الزمالك 

رغم الخسارة الأخيرة لا يزال الزمالك يمتلك أفضلية واضحة إذ يبقى مصيره بين قدميه في الجولة الأخيرة حين يواجه كايزر تشيفز متصدر المجموعة.

 سيناريو التأهل المباشر دون حسابات

فوز الزمالك على كايزر تشيفز

في هذه الحالة يرفع الفريق الأبيض رصيده إلى 11 نقطة ويتأهل رسميًا إلى ربع النهائي بل ويخطف صدارة المجموعة بغض النظر تمامًا عن نتيجة مباراة المصري وزيسكو.

هذا السيناريو هو الأسهل والأكثر أمانًا ويجنب الزمالك الدخول في دوامة الحسابات المعقدة.

التعادل.. انتظار هدية من زيسكو

في حال اكتفى الزمالك بنتيجة التعادل أمام كايزر تشيفز سيرفع رصيده إلى 9 نقاط وهنا تبدأ الحسابات:

تعادل أو خسارة المصري أمام زيسكو

يتأهل الزمالك كثاني المجموعة

يتأهل كايزر تشيفز كمتصدر

يودع المصري البطولة

أما إذا فاز المصري فإن الزمالك يصبح مهددًا بالخروج بحسب نتائج المواجهات المباشرة وفارق الأهداف.

الخسارة أمل أخير بشروط قاسية

الخسارة أمام كايزر تشيفز ستجمد رصيد الزمالك عند 8 نقاط لكنها لا تعني الخروج المؤكد إذ تظل هناك فرص ضعيفة:

تعادل المصري مع زيسكو

يتساوى الزمالك والمصري في النقاط

يتم اللجوء إلى المواجهات المباشرة والتي تصب في مصلحة الزمالك

يتأهل الزمالك كثاني المجموعة

خسارة المصري أمام زيسكو

يتأهل الزمالك رغم الخسارة

يودع المصري البطولة

لكن في حال فوز المصري فإن الزمالك سيودع البطولة رسميًا.

المصري لا بديل عن الفوز

على الجانب الآخر يخوض المصري البورسعيدي الجولة الأخيرة بشعار واضح " الفوز أو الخروج " .

ويستضيف الفريق البورسعيدي نظيره زيسكو الزامبي متذيل الترتيب والذي يمتلك 3 نقاط فقط في مباراة لا تحتمل أي تعثر.

ماذا يحتاج المصري للتأهل؟

الفوز على زيسكو شرط أساسي لا نقاش فيه

بدون الفوز يخرج المصري رسميًا من البطولة سواء بالتعادل أو الخسارة.

ماذا بعد الفوز؟ الحسابات تبدأ

في حال تحقيق المصري الفوز ورفع رصيده إلى 10 نقاط تتحدد مصيره بناءً على نتيجة مواجهة الزمالك وكايزر تشيفز:

فوز الزمالك على كايزر تشيفز

الزمالك يتأهل أولًا

يتم اللجوء إلى فارق الأهداف بين المصري وكايزر تشيفز لتحديد البطاقة الثانية

 تعادل الزمالك مع كايزر تشيفز

يتأهل كايزر تشيفز

يتأهل المصري مباشرة كثاني المجموعة

يودع الزمالك البطولة

فوز كايزر تشيفز

يتأهل كايزر تشيفز

يتأهل المصري كثاني المجموعة

يخرج الزمالك رسميًا من المنافسة

مواجهة مصرية غير مباشرة حتى النهاية

رغم عدم التقاء الزمالك والمصري وجهًا لوجه في الجولة الأخيرة فإن الصراع بينهما سيظل مشتعلًا حتى صافرة النهاية في مواجهة غير مباشرة عنوانها الحسابات الترتيب وفارق الأهداف.

الزمالك يدخل الجولة الأخيرة بأفضلية النقاط والتاريخ والخبرة القارية لكنه مطالب بتجنب المفاجآت فيما يخوض المصري المباراة الأخيرة وكأنها نهائي لا يقبل القسمة.

الكونفدرالية كأس الكونفدرالية الكونفدرالية الأفريقية الزمالك المصري الزمالك والمصري مجموعة الزمالك والمصري زيسكو يونايتد كايزر تشيفز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

استخراج رخصة قيادة لأول مرة في 2026

كيفية استخراج رخصة قيادة لأول مرة في 2026

الإيجار القديم

برلمانية عن الإيجار القديم: الهم أصبح أكبر بعد إقرار القانون

إمام عاشور

مخاوف من هروب اللاعب... هل أرسل الأهلي مندوبا مع إمام عاشور للسعودية؟

الدواجن

بعد ارتفاع أسعار الدواجن.. استجابة عاجلة من الحكومة ورد مفاجئ من المنتجين

كباكا

اللاعب رفض الأهلي.. كواليس فشل صفقة كباكا في اللحظات الأخيرة

تريزيجيه

غياب مؤثر قبل مباريات حاسمة.. التقييم الطبي يكشف مدة غياب تريزيجيه عن الأهلي

اشرف داري

2 مليون دولار تربك الأهلي.. أشرف داري يُشعل أزمة داخل القلعة الحمراء

النجم محمد صلاح

وفاة جد محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني والجنازة ظهر اليوم في نجريج بالغربية

ترشيحاتنا

إميل شوقي

صدمة جديدة يتلقاها فنان شهير بعد وفاة شقيقه

مرسي جميل عزيز

في ذكراه.. خلاف مرسي جميل عزيز مع محمد عبد الوهاب

عادل أدهم

فى ذكراه.. قصة زواج ووفاة أشهر شرير في السينما عادل أدهم

بالصور

14 علامة خفية تكشف لك نقص فيتامين د قبل فوات الأوان

14 علامة خفية تكشف لك نقص فيتامين د قبل فوات الأوان
14 علامة خفية تكشف لك نقص فيتامين د قبل فوات الأوان
14 علامة خفية تكشف لك نقص فيتامين د قبل فوات الأوان

الدمامل في المناطق الحساسة.. الأسباب وكيفية العلاج

الدمامل في المناطق الحساسة.. الأسباب وكيفية العلاج
الدمامل في المناطق الحساسة.. الأسباب وكيفية العلاج
الدمامل في المناطق الحساسة.. الأسباب وكيفية العلاج

بمقصورة رانج روفر.. شاهد سيارة هوندا الرياضية الجديدة

هوندا
هوندا
هوندا

فيديو

عالم الزلازل

مفاجأة خلال 3 أيام.. تحذير جديد من عالم الزلازل فرانك هوجربيتس يشعل السوشيال ميديا

دنيا الالفي

بعد البصق والشتائم .. دنيا الألفي توضح كواليس أزمتها الاخيرة في حفل الزفاف‎

تصريحات محمد شاهين

زعلت كتير جدا.. محمد شاهين يكشف كواليس رحلته الصعبة في التمثيل وأسرار نجاحه

مرض نادر

شعرت بحموضة وأصابها سعال… طبيبة تكتشف إصابة بمرض نادر غير مرئي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيطان لايغادر أمريكا

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الدراما بين الفن وصناعة الوعي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: وانتهى المعرض كأجمل حلم عابر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : الفخراني وجائزة الاستحقاق

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

المزيد