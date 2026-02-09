حسابات معقدة وصراع حتى النفس الأخير .. كيف تبدو سيناريوهات تأهل الزمالك والمصري من مجموعة الكونفدرالية؟

دخلت مجموعة الزمالك والمصري في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية مرحلة الحسابات المعقدة بعدما أجل حسم بطاقتي التأهل إلى الدور ربع النهائي إلى الجولة السادسة والأخيرة عقب خسارة الزمالك المفاجئة أمام زيسكو يونايتد الزامبي وفوز كايزر تشيفز الجنوب أفريقي على المصري البورسعيدي.

نتائج الجولة الخامسة قلبت موازين المجموعة وفتحت الباب أمام أكثر من سيناريو لتتحول الجولة الختامية إلى ليلة مصيرية لا تقبل القسمة على اثنين سواء للزمالك الباحث عن العبور الآمن أو للمصري الذي يتمسك بآخر آماله في سباق التأهل.

ترتيب المجموعة بعد الجولة الخامسة

مع نهاية الجولة قبل الأخيرة جاء ترتيب المجموعة على النحو التالي:

كايزر تشيفز (جنوب أفريقيا): 10 نقاط – المركز الأول

الزمالك (مصر): 8 نقاط – المركز الثاني

المصري البورسعيدي (مصر): 7 نقاط – المركز الثالث

زيسكو يونايتد (زامبيا): 3 نقاط – المركز الرابع

وبذلك بات الصراع محصورا بين ثلاثة أندية على بطاقتي التأهل فيما خرج زيسكو حسابيا من المنافسة رغم فوزه الأخير على الزمالك.

مصير الزمالك

رغم الخسارة الأخيرة لا يزال الزمالك يمتلك أفضلية واضحة إذ يبقى مصيره بين قدميه في الجولة الأخيرة حين يواجه كايزر تشيفز متصدر المجموعة.

سيناريو التأهل المباشر دون حسابات

فوز الزمالك على كايزر تشيفز

في هذه الحالة يرفع الفريق الأبيض رصيده إلى 11 نقطة ويتأهل رسميًا إلى ربع النهائي بل ويخطف صدارة المجموعة بغض النظر تمامًا عن نتيجة مباراة المصري وزيسكو.

هذا السيناريو هو الأسهل والأكثر أمانًا ويجنب الزمالك الدخول في دوامة الحسابات المعقدة.

التعادل.. انتظار هدية من زيسكو

في حال اكتفى الزمالك بنتيجة التعادل أمام كايزر تشيفز سيرفع رصيده إلى 9 نقاط وهنا تبدأ الحسابات:

تعادل أو خسارة المصري أمام زيسكو

يتأهل الزمالك كثاني المجموعة

يتأهل كايزر تشيفز كمتصدر

يودع المصري البطولة

أما إذا فاز المصري فإن الزمالك يصبح مهددًا بالخروج بحسب نتائج المواجهات المباشرة وفارق الأهداف.

الخسارة أمل أخير بشروط قاسية

الخسارة أمام كايزر تشيفز ستجمد رصيد الزمالك عند 8 نقاط لكنها لا تعني الخروج المؤكد إذ تظل هناك فرص ضعيفة:

تعادل المصري مع زيسكو

يتساوى الزمالك والمصري في النقاط

يتم اللجوء إلى المواجهات المباشرة والتي تصب في مصلحة الزمالك

يتأهل الزمالك كثاني المجموعة

خسارة المصري أمام زيسكو

يتأهل الزمالك رغم الخسارة

يودع المصري البطولة

لكن في حال فوز المصري فإن الزمالك سيودع البطولة رسميًا.

المصري لا بديل عن الفوز

على الجانب الآخر يخوض المصري البورسعيدي الجولة الأخيرة بشعار واضح " الفوز أو الخروج " .

ويستضيف الفريق البورسعيدي نظيره زيسكو الزامبي متذيل الترتيب والذي يمتلك 3 نقاط فقط في مباراة لا تحتمل أي تعثر.

ماذا يحتاج المصري للتأهل؟

الفوز على زيسكو شرط أساسي لا نقاش فيه

بدون الفوز يخرج المصري رسميًا من البطولة سواء بالتعادل أو الخسارة.

ماذا بعد الفوز؟ الحسابات تبدأ

في حال تحقيق المصري الفوز ورفع رصيده إلى 10 نقاط تتحدد مصيره بناءً على نتيجة مواجهة الزمالك وكايزر تشيفز:

فوز الزمالك على كايزر تشيفز

الزمالك يتأهل أولًا

يتم اللجوء إلى فارق الأهداف بين المصري وكايزر تشيفز لتحديد البطاقة الثانية

تعادل الزمالك مع كايزر تشيفز

يتأهل كايزر تشيفز

يتأهل المصري مباشرة كثاني المجموعة

يودع الزمالك البطولة

فوز كايزر تشيفز

يتأهل كايزر تشيفز

يتأهل المصري كثاني المجموعة

يخرج الزمالك رسميًا من المنافسة

مواجهة مصرية غير مباشرة حتى النهاية

رغم عدم التقاء الزمالك والمصري وجهًا لوجه في الجولة الأخيرة فإن الصراع بينهما سيظل مشتعلًا حتى صافرة النهاية في مواجهة غير مباشرة عنوانها الحسابات الترتيب وفارق الأهداف.

الزمالك يدخل الجولة الأخيرة بأفضلية النقاط والتاريخ والخبرة القارية لكنه مطالب بتجنب المفاجآت فيما يخوض المصري المباراة الأخيرة وكأنها نهائي لا يقبل القسمة.