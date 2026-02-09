قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي.. تفاصيل إقامة مهرجان عالمي للحرف التراثية
الرئيس السيسي يصل أبوظبي في زيارة أخوية
صفقة المصالح الكبرى.. هآرتس: قمة نتنياهو - ترامب ترسم ملامح الحكم الجديد في غزة
تشريح جثة صاحب معرض سيارات فيصل وطلب تحريات البحث الجنائي
الوادي الجديد تشدد الحظر التام والنهائي لتقديم الشيشة داخل الكافيهات
وزير الخارجية: العلاقات بين مصر وأمريكا ركيزة أساسية للاستقرار في الشرق الأوسط
الزراعة: توطين صناعة التقاوي في مصر لتقليل الاستيراد ودعم الصادرات
مصر تدين قرارات الحكومة الإسرائيلية لتعميق مخطط الضم في الضفة الغربية
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين 9 فبراير 2026| فيديو
ليس مجرد مظهر.. ماذا قالت حلا شيحة عن ارتداء الحجاب في فيديو جديد؟
زيارة أخوية..الرئيس السيسي يصل إلى الإمارات
إقامة مهرجان عالمي للحرف التراثية بحافظات مصر
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

ليس مجرد مظهر.. ماذا قالت حلا شيحة عن ارتداء الحجاب في فيديو جديد؟

حلا شيحة
حلا شيحة
أحمد إبراهيم

تصدرت الفنانة حلا شيحة تريند جوجل بعد الحديث عن ارتدائها الحجاب عبر مقطع فيديو لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام. 

وعلقت حلا شيحة على الفيديو: “أنا فخورة بحجابي، حجابي لم يمنعني من الاستمتاع بحياتي، بل أضاف إلى قلبي سلامًا وطمأنينة".

وأضافت: "ويقينًا الحجاب ليس مجرد مظهر، بل هو عبادة لله سبحانه وتعالى هو جمال فوق الجمال لم يتذوق حلاواته إلا من حبب الله اليها هذا الجمال".

وكانت الفنانة حلا شيحة قالت، إن قصة عودتها لارتداء الحجاب مرة أخرى، من القصص التي ينتظرها الجمهور، ومن ثم قررت الخروج على متابعيها في مقطع فيديو قصير عبر قناتها الرسمية على موقع المشاهدات يوتيوب.

وقالت حلا شيحة، في مقطع فيديو: «فكرت كثيرًا في الكلام الذي أريد أن أشير إليه عن الحجاب، وحبي واختياري للحجاب، والقصة بأكلمها التي ينتظرها الجميع، جاء في تفكيري معنى شعرت أنني أريد الكلام معكم بشأنه».

وتابعت: «أي تركنا على الطريق الواضح المستقيم النقي الصالح، ليله مثل نهاره في الوضوح، لا يوجد به اختلافات، ومن يزيغ عن النور العظيم ده الواضح لكل العالم والكون سيتسبب في هلاكه».

فيديوهات حلا شيحة 

وتواصل الفنانة حلا شيحة مشاركاتها عبر قناتها الرسمية على «يوتيوب»، حيث تقدم محتوى دينيًا، وفى أحد أحدث الفيديوهات، كشفت حلا عن حلم رأته يتعلق بيوم القيامة، وحرصت على مشاركة تفاصيله الدقيقة مع متابعيها، موضحة توقيت الحلم وما شعرت به خلاله.

وقالت حلا شيحة خلال الفيديو:«كنت مسافرة ومخنوقة جدًا، اتكلمت مع ربنا وشوفت رؤيا ليوم القيامة، كنت واقفة على أرض بيضا بتلمع، ورايا جبال وقدامى بحر وسما وحشين جدًا، بس أنا شيفاهم حلوين، وأنا ببص للسما شوفت ملك على شكل طائر جناحاته كبيرة سادة السما».

وأضافت:«الملك نزل على الرمل اللى واقفين عليه وكل الناس وقفت صفوف، نده عليهم وأنا خوفت من الحساب حاولت أهرب، بس نده عليا وقالى يا حلا يا بنت نادية ده معاد الحساب، وخدنى معاه، وشوفت عنكبوت شعره كله شوك فى البحر، الغريب لما صحيت من النوم وببص من البلكونة شوفت العنكبوت فى البحر قدامي».

حلا شيحة الفنانة حلا شيحة أعمال حلا شيحة أفلام حلا شيحة حجاب حلا شيحة

