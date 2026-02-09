قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هل تتغير التقييمات في المدارس تزامنًا مع شهر رمضان؟.. خبير تربوي تكشف
قوة إسرائيلية تختطف أحد قادة الجماعة الإسلامية في لبنان
لابورتا يكشف كواليس الانسحاب التاريخي.. لماذا ترك برشلونة مشروع السوبرليج وترك ريال مدريد وحيدًا في مواجهة اليويفا؟
إعلام إيراني: بدء جلسة غير علنية للبرلمان لبحث مسار المفاوضات مع الولايات المتحدة
زراعة الأعضاء وإنشاء الجامعات.. تعزيز التعاون الصحي بين مصر وإسبانيا
60 سيارة إسعاف.. لحظة استقبال دفعة جديدة من الفلسطينيين
قبل رمضان أم بعده؟.. موعد انتهاء فصل الشتاء رسميا
سقوط المتهمين ومناقشة شهود العيان.. تطورات بمقـ.ـتل صاحب معرض سيارات فيصل
وزير الزراعة يتفقد عددا من المشروعات التنموية بشمال سيناء.. اليوم
العربيات ولعت.. الصور الأولى لمصرع وإصابة 13 شخصا في حادث طريق السلوم
البنك المركزي يوجه البنوك بتوسيع الخدمات الرقمية ودمج الصيرفة الإسلامية.. تفاصيل
خلال 7 سنوات.. إيلون ماسك يعلن عزمه لبناء مدينة بشرية على المريخ
فن وثقافة

فى ذكراه.. قصة زواج ووفاة أشهر شرير في السينما عادل أدهم

عادل أدهم
عادل أدهم
أحمد إبراهيم

تحل اليوم ذكرى وفاة الفنان الكبير عادل أدهم، الذي اشتهر بأدوار الشر التي تركت بصمة كبيرة في تاريخ السينما المصرية. وُلد أدهم في 1928، وتمكن من أن يصبح واحدًا من أبرز الأسماء في المجال الفني، حيث قدم العديد من الأفلام التي أظهرت موهبته الفائقة.

مسيرة عادل أدهم الفنية 

من أشهر أدوار عادل أدهم في السينما كان شخصية الشرير، حيث قدم أدوارًا لا تُنسى في أفلام مثل “المرأة التي غلبت الشيطان” عام 1973، و”بذور الشيطان” عام 1980، و”حافية على جسر الذهب”.. هذه الأدوار أكسبته شهرة واسعة وجعلته من الوجوه المميزة في السينما المصرية، خصوصًا في أدوار الشخصيات ذات الطابع الشرير.

كان أيضًا من أشهر شخصياته الفنية تلك التي تعتمد على استخدام الشيشة والسيجار، حيث اعتاد على تقديم شخصيات معلم أو “الفتوة شلبي” الذي يعد من أشهر الأدوار الشريرة التي أداها في مسيرته، وبقيت إفيهاته الشهيرة جزءًا من التراث السينمائي، مثل جملته في فيلم “الفرن”: “هنرقص دنس… يا روح أمك”.

جوائز عادل أدهم 

كما نال عادل أدهم العديد من الجوائز والتكريمات طوال مسيرته الفنية، منها جائزة من الهيئة العامة للسينما، والجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما، بالإضافة إلى تكريمه في مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي  .

وفي عام 1985 حصل على جائزة في مهرجان الفيلم العربي في لوس أنجلوس.

زواج عادل أدهم

ورغم حياة الشهرة والنجاح، بقي عادل أدهم أشهر “عازب” في الوسط الفني حتى سبعينات القرن الماضي، حيث رفض دائمًا البوح بأسراره العاطفية، لكنّه في النهاية تزوج من السيدة لمياء السحراوي، التي تصغره بحوالي 25 عامًا، إلا أن زواجهما لم يُثمر عن أطفال.

وفاة عادل أدهم

كانت آخر رحلات عادل أدهم، للعلاج في باريس مع الفنان سمير صبري إلى مستشفى لعلاج الأمراض المستعصية، حيث أصيب بالسرطان، وكان في أيام الشتاء الباريسية، وعندها تذكر أدهم أيامه الأولى بالمدينة الساحرة عروس البحر المتوسط. 

وطلب عادل أدهم من سمير صبري أن يحضر له "أبو فروة"، وبالفعل نفذ سمير الطلب وعاد لأدهم الذي تناولها كطفل صغير كما يروي سمير صبري ثم عادا إلى مصر. 

وتوفي عادل أدهم في 9 فبراير 1996 عن عمر يناهز 67 عامًا، ولكن تاريخه الفني لا يزال حيًا في ذاكرة محبيه وجماهير السينما المصرية.

عادل أدهم أفلام عادل أدهم أعمال عادل أدهم الفنان عادل أدهم ذكرى وفاة عادل أدهم

