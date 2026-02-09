استجابة للمواطنين.. صيانة وتركيب 52 كشافا ولمبات ليد بالمحلة

أجرت رئاسة مركز ومدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، حملة صيانة وإصلاح أعطال ورفع كفاءة أعمدة الإنارة ، وتركيب كشافات الإنارة الناقصة، فى الطرق الرئيسية والفرعية والشوارع فى عددا من قرى المركز ، وذلك خلال 24 ساعة.

حملات مكبرة



وأشرف على الحملة وائل زغلول رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى ، حيث تمكنت من صيانة وإصلاح نحو 40 كشافًا وتركيب 12 كشافا ولمبات ليد جديدة فى نطاق عددا من قرى المركز ، وصيانة وشد الأسلاك على الأعمدة بالإنارة العامة فى بعض المناطق، وتغيير بعض الأسلاك المتهالكة، وإزالة شدات مخالفة.

تحسين خدمات المواطنين



وكان اللواء أشرف الجندى محافظ الغربية، قد شدد على متابعة أعمال الصيانة أولاً بأول، لحل مشكلات المواطنين، والتواصل الدائم بين الوحدات المحلية والشركات والأجهزة المعاونة، من خلال غرف العمليات الدائمة لمواجهة الطوارئ.