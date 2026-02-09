قبل رمضان أم بعده؟.. موعد انتهاء فصل الشتاء رسميا

مع ارتفاع درجات الحرارة و التقلبات الجوية التي تشهدها حالة الطقس خلال الايام الأخيرة، بدأ الكثير البحث عن موعد انتهاء فصل الشتاء رسمياً وهل تنتهي في رمضان 2026 ام ستعاود الاجواء الباردة مجدداً خلال أيام الصيام؟.

موعد انتهاء فصل الشتاء 2016 رسمياً

ووفقًا للحسابات الفلكية، فأن فصل الشتاء سوف ينتهي يوم الجمعة الموافق 20 مارس 2026، ويبدأ فصل الربيع الذي يستمر لمدة 92 يومًا و17 ساعة.

نهاية الشتاء في عيد الفطر 2026

وبذلك سيكون موعد انتهاء فصل الشتاء رسميا يتزامن مع موعد عيد الفطر2026 المتوقع في 20 مارس المقبل ، بعد ان يتم استطلاع الهلال وإعلان عيد الفطر.

حالة الطقس في رمضان 2026

أكدت الدكتورة منار غانم متحدثة هيئة الأرصاد الجوية، أن هناك عودة للأجواء الشتوية خلال فترات الليل، حيث تنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ خلال شهر رمضان 2026.

وأوضحت الدكتورة منار غانم في تصريحات تلفزيونية، أننا نشهد حاليًا أجواء أقرب إلى فصل الربيع، وهو ربيع معروف بارتفاع درجات الحرارة، بل ويميل أحيانا إلى أجواء صيفية خلال فترات النهار، مشددة على أن فصل الشتاء لم ينته ومن المتوقع حدوث انخفاض بدرجات الحرارة خلال الأيام القريبة القبلة.

وحذرت منار غانم كافة المواطنين بعدم الانخداع بارتفاع الحرارة نهاراً، والتسرع في ارتداء الملابس الصيفية، لأنه ستنخفض درجات الحرارة في رمضان.

موعد بداية فصل الربيع 2026 فلكيًا

وفقًا للحسابات الفلكية الدقيقة، يبدأ فصل الربيع لعام 2026 يوم الجمعة 20 مارس، ويمتد لمدة 92 يومًا و17 ساعة، وتشهد مصر خلال هذه الفترة تحسنًا تدريجيًا في الأحوال الجوية، حيث تميل درجات الحرارة إلى الاعتدال نهارًا، مع أجواء لطيفة خلال ساعات الليل في أغلب المناطق.

فصل الشتاء 2026

وانطلق فصل الشتاء فلكيًا مع يوم الأحد 21 ديسمبر، ويعتبر أقصر فصول العام من حيث عدد ساعات النهار، حيث تمتد مدته إلى 88 يومًا و23 ساعة و41 دقيقة، قبل أن يسدل الستار عليه رسميًا مع قدوم الاعتدال الربيعي.



موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2026

وفقًا للقانون رقم 24 لسنة 2023 المنظم للعمل بالتوقيتين الصيفي والشتوي، يستمر تطبيق التوقيت الشتوي لمدة ستة أشهر، تبدأ من الجمعة الأخيرة من شهر أكتوبر وتنتهي بنهاية يوم الخميس الأخير من شهر أبريل من العام التالي، وبذلك يظل التوقيت الشتوي الحالي ساريًا حتى يوم الخميس 30 أبريل 2026.



التوقيت الصيفي 1 مايو2026

وبناءً على ذلك، ينتهي التوقيت الشتوي عند منتصف ليل الخميس 30 أبريل 2026، إذ سيتم تقديم الساعة من الثانية عشرة منتصف الليل إلى الواحدة صباحًا، ليبدأ التوقيت الصيفي رسميًا مع الساعات الأولى من يوم الجمعة 1 مايو 2026.