أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل أن الجيش اللبناني يمشط منزل معتقل الجماعة الإسلامية في الهبارية للتحقق من وجود وسائل تجسس إسرائيلية.

وأعلنت الجماعة الإسلامية في لبنان، أن قوة إسرائيلية تسللت فجر اليوم الاثنين إلى بلدة الهبارية جنوبي البلاد وخطفت أحد مسؤولي الجماعة.

وحملت الجماعة في بيان قوات الجيش الإسرائيلي "مسؤولية أي أذى يلحق بالقيادي الأسير"، معتبرة أن " هذه القرصنة تأتي في سياق إرهاب أهالي المنطقة لدفعهم إلى ترك قراهم وأرضهم".





وسألت: "هل أتت هذه القرصنة ردا على زيارة رئيس الحكومة إلى منطقة الجنوب وإلى بلدات قضاء حاصبيا؟"، مطالبة الدولة بالضغط على الجهات الراعية لوقف الانتهاكات الإسرائيلية والعمل على إطلاق سراح الأسرى.



