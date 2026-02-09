بمقصورة رانج روفر.. شاهد سيارة هوندا الرياضية الجديدة

أثارت الصور التجسسية الأولى لسيارة هوندا HR-V موديل 2027 (المعروفة في اليابان باسم Vezel) موجة من الحماس في أوساط عشاق السيارات، بعد ظهورها أثناء الاختبارات في اليابان بتصميم يبتعد عن الخطوط الدائرية التقليدية ويتجه نحو مظهر أكثر فخامة شبيه بسيارات رانج روفر.

ويعكس هذا التحول رغبة شركة هوندا في تعزيز مكانة سيارتها ضمن فئة الكروس أوفر المدمجة، عبر دمج الأناقة الأوروبية مع الكفاءة اليابانية المعهودة.

ملامح تصميم هوندا الجديد ولغة "رانج روفر" البصرية

توضح الصور المسربة لسيارة هوندا HR-V الجيل الرابع تغييرات جذرية في الواجهة الخلفية، حيث تم استبدال شريط الإضاءة الأفقي بمصابيح عمودية ذات تصميم مربع وأكثر حدة.

كما يظهر بوضوح ميلان السقف نحو الخلف (Tapered Tail) مع زوايا حادة للأبواب، مما يمنحها مظهرًا عضليًّا وراقيًّا في آن واحد.

ومن الميزات الملفتة اختفاء مساحة الزجاج الخلفية من مكانها التقليدي، حيث تشير التوقعات إلى دمجها بشكل مخفي أسفل الجناح العلوي (Spoiler) للحفاظ على نظافة وانسيابية التصميم الخارجي.

منظومة الدفع الهجين e:HEV والتقنيات القادمة

تخطط هوندا لجعل محركات الهايبرد الركيزة الأساسية لهذا الجيل، حيث من المتوقع تزويدها بالجيل الثاني من نظام e:HEV الهجين بمحرك 1.5 لتر.

وسيتضمن النظام تقنية "Honda S+ Shift" المستوحاة من طراز "بريلود"، والتي تهدف إلى محاكاة إحساس نقل الحركة التقليدي لتوفير تجربة قيادة أكثر تفاعلية.

كما تهدف الشركة إلى تحسين كفاءة استهلاك الوقود بنسبة 10% إضافية، مع تقليل وزن المكونات الميكانيكية لضمان أداء رياضي مرن في الطرق الحضرية.

الفوارق بين الطراز العالمي وطراز أمريكا الشمالية

يجب التنويه إلى أن هذا الجيل الجديد يخص الطراز العالمي من هوندا HR-V، وهو يختلف تمامًا عن الطراز الأكبر حجمًا الذي يُباع في أمريكا الشمالية (والمعروف في أسواقنا وفي أوروبا باسم ZR-V).

وبينما يركز الطراز العالمي المسرّب على الأبعاد المدمجة والذكاء في استغلال المساحات الداخلية، تستمر سيارات هوندا 2026 في التنوع لتناسب متطلبات الأسواق المختلفة، مع التزام كامل بتوفير أنظمة الأمان المتطورة "Honda Sensing" كمعيار أساسي في كافة الفئات.

تستعد هوندا لإطلاق هذا الجيل رسميًّا في عام 2027، ومن المتوقع أن تبدأ المزيد من التفاصيل حول المقصورة الداخلية والأسعار في الظهور خلال الأشهر القادمة، مما يجعلها واحدة من أكثر السيارات ترقبًا في قائمة أخبار السيارات العالمية.