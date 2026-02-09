قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هل تتغير التقييمات في المدارس تزامنًا مع شهر رمضان؟.. خبير تربوي تكشف
قوة إسرائيلية تختطف أحد قادة الجماعة الإسلامية في لبنان
لابورتا يكشف كواليس الانسحاب التاريخي.. لماذا ترك برشلونة مشروع السوبرليج وترك ريال مدريد وحيدًا في مواجهة اليويفا؟
إعلام إيراني: بدء جلسة غير علنية للبرلمان لبحث مسار المفاوضات مع الولايات المتحدة
زراعة الأعضاء وإنشاء الجامعات.. تعزيز التعاون الصحي بين مصر وإسبانيا
60 سيارة إسعاف.. لحظة استقبال دفعة جديدة من الفلسطينيين
قبل رمضان أم بعده؟.. موعد انتهاء فصل الشتاء رسميا
سقوط المتهمين ومناقشة شهود العيان.. تطورات بمقـ.ـتل صاحب معرض سيارات فيصل
وزير الزراعة يتفقد عددا من المشروعات التنموية بشمال سيناء.. اليوم
العربيات ولعت.. الصور الأولى لمصرع وإصابة 13 شخصا في حادث طريق السلوم
البنك المركزي يوجه البنوك بتوسيع الخدمات الرقمية ودمج الصيرفة الإسلامية.. تفاصيل
خلال 7 سنوات.. إيلون ماسك يعلن عزمه لبناء مدينة بشرية على المريخ
بالصور

بمقصورة رانج روفر.. شاهد سيارة هوندا الرياضية الجديدة

عزة عاطف

أثارت الصور التجسسية الأولى لسيارة هوندا HR-V موديل 2027 (المعروفة في اليابان باسم Vezel) موجة من الحماس في أوساط عشاق السيارات، بعد ظهورها أثناء الاختبارات في اليابان بتصميم يبتعد عن الخطوط الدائرية التقليدية ويتجه نحو مظهر أكثر فخامة شبيه بسيارات رانج روفر. 

ويعكس هذا التحول رغبة شركة هوندا في تعزيز مكانة سيارتها ضمن فئة الكروس أوفر المدمجة، عبر دمج الأناقة الأوروبية مع الكفاءة اليابانية المعهودة.

ملامح تصميم هوندا الجديد ولغة "رانج روفر" البصرية

توضح الصور المسربة لسيارة هوندا HR-V الجيل الرابع تغييرات جذرية في الواجهة الخلفية، حيث تم استبدال شريط الإضاءة الأفقي بمصابيح عمودية ذات تصميم مربع وأكثر حدة. 

كما يظهر بوضوح ميلان السقف نحو الخلف (Tapered Tail) مع زوايا حادة للأبواب، مما يمنحها مظهرًا عضليًّا وراقيًّا في آن واحد. 

ومن الميزات الملفتة اختفاء مساحة الزجاج الخلفية من مكانها التقليدي، حيث تشير التوقعات إلى دمجها بشكل مخفي أسفل الجناح العلوي (Spoiler) للحفاظ على نظافة وانسيابية التصميم الخارجي.

منظومة الدفع الهجين e:HEV والتقنيات القادمة

تخطط هوندا لجعل محركات الهايبرد الركيزة الأساسية لهذا الجيل، حيث من المتوقع تزويدها بالجيل الثاني من نظام e:HEV الهجين بمحرك 1.5 لتر. 

وسيتضمن النظام تقنية "Honda S+ Shift" المستوحاة من طراز "بريلود"، والتي تهدف إلى محاكاة إحساس نقل الحركة التقليدي لتوفير تجربة قيادة أكثر تفاعلية. 

كما تهدف الشركة إلى تحسين كفاءة استهلاك الوقود بنسبة 10% إضافية، مع تقليل وزن المكونات الميكانيكية لضمان أداء رياضي مرن في الطرق الحضرية.

الفوارق بين الطراز العالمي وطراز أمريكا الشمالية

يجب التنويه إلى أن هذا الجيل الجديد يخص الطراز العالمي من هوندا HR-V، وهو يختلف تمامًا عن الطراز الأكبر حجمًا الذي يُباع في أمريكا الشمالية (والمعروف في أسواقنا وفي أوروبا باسم ZR-V). 

وبينما يركز الطراز العالمي المسرّب على الأبعاد المدمجة والذكاء في استغلال المساحات الداخلية، تستمر سيارات هوندا 2026 في التنوع لتناسب متطلبات الأسواق المختلفة، مع التزام كامل بتوفير أنظمة الأمان المتطورة "Honda Sensing" كمعيار أساسي في كافة الفئات.

تستعد هوندا لإطلاق هذا الجيل رسميًّا في عام 2027، ومن المتوقع أن تبدأ المزيد من التفاصيل حول المقصورة الداخلية والأسعار في الظهور خلال الأشهر القادمة، مما يجعلها واحدة من أكثر السيارات ترقبًا في قائمة أخبار السيارات العالمية.

هوندا هوندا HR V 2027 مواصفات هوندا فيزل سيارات هايبرد 2027 تسريبات هوندا اليابان أسعار سيارات هوندا

صورة أرشيفية

الغربية.. إزالة 13 بناء على الأراضي الزراعية وأدوار مخالفة

صورة أرشيفية

تحرير 138 مخالفة مرورية وغرامات فورية بالغربية

هيئة المحكمة

الحكم على نجل عبد المنعم أبو الفتوح.. بعد قليل

عالم الزلازل

مفاجأة خلال 3 أيام.. تحذير جديد من عالم الزلازل فرانك هوجربيتس يشعل السوشيال ميديا

دنيا الالفي

بعد البصق والشتائم .. دنيا الألفي توضح كواليس أزمتها الاخيرة في حفل الزفاف‎

تصريحات محمد شاهين

زعلت كتير جدا.. محمد شاهين يكشف كواليس رحلته الصعبة في التمثيل وأسرار نجاحه

مرض نادر

شعرت بحموضة وأصابها سعال… طبيبة تكتشف إصابة بمرض نادر غير مرئي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيطان لايغادر أمريكا

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الدراما بين الفن وصناعة الوعي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: وانتهى المعرض كأجمل حلم عابر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : الفخراني وجائزة الاستحقاق

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

