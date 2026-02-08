قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أحمد موسى: وثائق رسمية تؤكد صحة تحذيراتي حول محاولات زعزعة استقرار مصر
العشر الأواخر من شعبان بدأت منذ ساعات.. فهل يجوز صيام غد الإثنين؟
شبورة كثيفة وأتربة عالقة.. الأرصاد تكشف ملامح طقس الغد
تعزز اقتصادها بالعملة الصعبة.. أحمد موسى: مصر تتحول إلى قوة عالمية لإنتاج وتصدير التمور
بعد القرارات الحكومية الأخيرة .. بيان عاجل من اتحاد منتجي الدواجن
مصطفى بكري: الوزارة الجديدة ستكون لفترة محددة من الوقت.. فيديو
رئيس حزب العدل: نحتاج لحكومة لديها سياسات واضحة تجاه المواطن
هل يشترط تبييت النية كل ليلة في الصيام؟.. الإفتاء تجيب
الرئيس السيسي عن العلاقات مع الجزائر: مسيرة حافلة بالنضال والتعاون في مواجهة التحديات
رئيس الوزراء يشهد إطلاق مشروع أبراج ومارينا المونت جلالة غدا
النيابة تحقق في واقعة انتحال صفة شيخ الأزهر عبر صفحات ومجموعات وهمية
بعد القرارات الحكومية الأخيرة .. بيان عاجل من اتحاد منتجي الدواجن

شيماء مجدي

ردا على بيان الحكومة باستيراد دواجن مبردة من الخارج ،  أكد الاتحاد العام لمنتجي الدواجن إن حجم الإنتاج اليومي من الدجاج - وبيض مائدة مرتفع لدرجه تكفي الاستهلاك اليومي مع فائض الإنتاج .

لماذا ارتفعت أسعار الدواجن؟

وأوضح الاتحاد أن أسعار منتجات الدواجن تخضع لآلية العرض والطلب، وارتفاع السعر خلال الأسبوع الحالي الي ٨٥ جنيه للكيلو وهو سعر طبيعي نتيجة للزيادة العالية في الطلب بسبب قيام كثير من الأسر المصرية وبعض المطاعم وفاعلي الخير القائمين علي موائد الرحمن بتخزين كميات كبيرة من منتجات الدواجن استعداد لشهر رمضان الكريم .

أشار الاتحاد إلى ان فتره زيادة الطلب المؤقتة وارتفاع السعر ستنقضي في بداية شهر رمضان ويعود الاستهلاك لطبيعته .

ويؤكد الاتحاد العام لمنتجي الدواجن للسادة المربين ان الدولة تعطي اهتمام للمنتجين للعمل علي زيادة الإنتاج والمحافظة عليهم، وتقدر مساهمة قطاع الدواجن في الاقتصاد المصري بإيجابيه، لذا نرجو من السادة المنتجين الاستمرار في دخول دورات جديدة والمحافظة على مستوى الإنتاج .

ومع توفر منتجات الدواجن بصوره كافيه للمستهلك لن يكون هناك أي داعي للاستيراد نظرا لتوافر المنتجات وانخفاض الأسعار في بداية شهر رمضان.

ويؤكد الاتحاد العام لمنتجي الدواجن ان جميع منتجات الدواجن من الدجاج - وبيض مائدة ستظل متوفرة خلال شهر رمضان الكريم الكر ولن يحدث عجز  في حجم الإنتاج. 

الدواجن الحكومة أسعار الدواجن البيض ارتفاع أسعار الدواجن

