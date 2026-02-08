بعد القرارات الحكومية الأخيرة .. بيان عاجل من اتحاد منتجي الدواجن

ردا على بيان الحكومة باستيراد دواجن مبردة من الخارج ، أكد الاتحاد العام لمنتجي الدواجن إن حجم الإنتاج اليومي من الدجاج - وبيض مائدة مرتفع لدرجه تكفي الاستهلاك اليومي مع فائض الإنتاج .

لماذا ارتفعت أسعار الدواجن؟

وأوضح الاتحاد أن أسعار منتجات الدواجن تخضع لآلية العرض والطلب، وارتفاع السعر خلال الأسبوع الحالي الي ٨٥ جنيه للكيلو وهو سعر طبيعي نتيجة للزيادة العالية في الطلب بسبب قيام كثير من الأسر المصرية وبعض المطاعم وفاعلي الخير القائمين علي موائد الرحمن بتخزين كميات كبيرة من منتجات الدواجن استعداد لشهر رمضان الكريم .

أشار الاتحاد إلى ان فتره زيادة الطلب المؤقتة وارتفاع السعر ستنقضي في بداية شهر رمضان ويعود الاستهلاك لطبيعته .

ويؤكد الاتحاد العام لمنتجي الدواجن للسادة المربين ان الدولة تعطي اهتمام للمنتجين للعمل علي زيادة الإنتاج والمحافظة عليهم، وتقدر مساهمة قطاع الدواجن في الاقتصاد المصري بإيجابيه، لذا نرجو من السادة المنتجين الاستمرار في دخول دورات جديدة والمحافظة على مستوى الإنتاج .

ومع توفر منتجات الدواجن بصوره كافيه للمستهلك لن يكون هناك أي داعي للاستيراد نظرا لتوافر المنتجات وانخفاض الأسعار في بداية شهر رمضان.

ويؤكد الاتحاد العام لمنتجي الدواجن ان جميع منتجات الدواجن من الدجاج - وبيض مائدة ستظل متوفرة خلال شهر رمضان الكريم الكر ولن يحدث عجز في حجم الإنتاج.