محمود العناني: الاستيراد يقتل صناعة الدواجن في مصر.. فيديو

قال المهندس محمود العناني، رئيس اتحاد منتجي الدواجن، إن الدواجن في المزارع حاليا سعرها 85 جنيه للكيلو، وهذه الفترة يستعد الجمهور لشهر رمضان ويزيد الطلب على الدواجن.

وأضاف محمود العناني، في مداخلة هاتفية برنامج "الصورة" على قناة "النهار"، أن مصر فيها الإنتاج ويفيض في الدواجن، ومع تزايد الطلب زاد سعر الدواجن، منوها أن الستة أشهر الماضية شهد خسارة في الكيلو 15 جنيه.

وكشف محمود العناني، أن صغار المربين يعانون وكثير منهم خرج من الإنتاج، مندهشا من الحالة المثارة على أسعار الدواجن لمجرد أنها وصلت إلى 85 جنيه للكيلو، مؤكدا أنه سعر غير مرعب.

وأشار إلى أن الدواجن متوفرة وعليها إقبال كبير، وهي الأرخص في مصر وسعرها أقل بكثير من اللحوم.

وأوضح أن الاستيراد يقتل صناعة الدواجن في مصر، مطمئنا الجمهور أن تهدأ الأسعار في شهر رمضان، ولن تحدث زيادة في أسعار الدواجن مرة أخرى، وأنه لا داعي للاستيراد للدواجن في مصر.