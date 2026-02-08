قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أحمد موسى: وثائق رسمية تؤكد صحة تحذيراتي حول محاولات زعزعة استقرار مصر
العشر الأواخر من شعبان بدأت منذ ساعات.. فهل يجوز صيام غد الإثنين؟
شبورة كثيفة وأتربة عالقة.. الأرصاد تكشف ملامح طقس الغد
تعزز اقتصادها بالعملة الصعبة.. أحمد موسى: مصر تتحول إلى قوة عالمية لإنتاج وتصدير التمور
بعد القرارات الحكومية الأخيرة .. بيان عاجل من اتحاد منتجي الدواجن
مصطفى بكري: الوزارة الجديدة ستكون لفترة محددة من الوقت.. فيديو
رئيس حزب العدل: نحتاج لحكومة لديها سياسات واضحة تجاه المواطن
هل يشترط تبييت النية كل ليلة في الصيام؟.. الإفتاء تجيب
الرئيس السيسي عن العلاقات مع الجزائر: مسيرة حافلة بالنضال والتعاون في مواجهة التحديات
رئيس الوزراء يشهد إطلاق مشروع أبراج ومارينا المونت جلالة غدا
النيابة تحقق في واقعة انتحال صفة شيخ الأزهر عبر صفحات ومجموعات وهمية
توك شو

محمود العناني: الاستيراد يقتل صناعة الدواجن في مصر.. فيديو

محمد شحتة

قال المهندس محمود العناني، رئيس اتحاد منتجي الدواجن، إن الدواجن في المزارع حاليا سعرها 85 جنيه للكيلو، وهذه الفترة يستعد الجمهور لشهر رمضان ويزيد الطلب على الدواجن.

وأضاف محمود العناني، في مداخلة هاتفية برنامج "الصورة" على قناة "النهار"، أن مصر فيها الإنتاج ويفيض في الدواجن، ومع تزايد الطلب زاد سعر الدواجن، منوها أن الستة أشهر الماضية شهد خسارة في الكيلو 15 جنيه.

وكشف محمود العناني، أن صغار المربين يعانون وكثير منهم خرج من الإنتاج، مندهشا من الحالة المثارة على أسعار الدواجن لمجرد أنها وصلت إلى 85 جنيه للكيلو، مؤكدا أنه سعر غير مرعب.

وأشار إلى أن الدواجن متوفرة وعليها إقبال كبير، وهي الأرخص في مصر وسعرها أقل بكثير من اللحوم.

وأوضح أن الاستيراد يقتل صناعة الدواجن في مصر، مطمئنا الجمهور أن تهدأ الأسعار في شهر رمضان، ولن تحدث زيادة في أسعار الدواجن مرة أخرى، وأنه لا داعي للاستيراد للدواجن في مصر.

