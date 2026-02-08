شعبة الدواجن: احتكار بعض التجار للفراخ أحد الأسباب وراء ارتفاع الأسعار

كشف الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، تفاصيل جديدة بشأن أزمة ارتفاع أسعار الدواجن في مصر خلال الفترة الأخيرة قبل أن تتراجع بشكل طفيف.



وقال الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر قناة أون، مساء اليوم الأحد، إن احتكار بعض التجار والسيطرة عليها أحد الأسباب وراء ارتفاع الأسعار، مضيفا أن الدولة نفذت إجراء سريع من خلال الدواجن المجمدة.

وأضاف الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، أن تشهد أسعار الدواجن اليوم في الأسواق المصرية، اليوم الأحد 8 فبراير 2026، حالة من الاستقرار النسبي خاصة في أسعار الفراخ البيضاء، وذلك بعد الارتفاعات القوية التي سجلتها خلال الأيام الماضية.

ويواصل المستهلكون متابعة أسعار الدواجن والبيض بشكل يومي، في ظل اعتمادها كسلع أساسية على المائدة المصرية.

أسعار الفراخ البيضاء اليوم الأحد

سجلت أسعار الفراخ البيضاء اليوم حالة من الثبات داخل المزارع والأسواق، وجاءت كالتالي:

سعر كيلو الفراخ البيضاء في المزارع وبورصة الدواجن: 91 جنيهًا

سعر كيلو الفراخ البيضاء للمستهلك في المحال والأسواق: حوالي 101 جنيه

ويعكس هذا المستوى السعري هدوء حركة الأسعار بعد موجة الارتفاع الأخيرة.

أسعار الفراخ الساسو والأمهات

بحسب آخر تحديثات اسعار الدواجن اليوم، جاءت الأسعار على النحو التالي:

سعر كيلو الفراخ الساسو في المزارع: 95 جنيهًا

سعر كيلو الفراخ الساسو للمستهلك: حوالي 105 جنيهات

أما أسعار الفراخ الأمهات فجاءت كالتالي:

سعر كيلو الفراخ الأمهات في المزارع: 80 جنيهًا

سعر كيلو الفراخ الأمهات للمستهلك: نحو 90 جنيهًا

أسعار الفراخ البلدي والكتاكيت

استقرت أسعار الفراخ البلدي والكتاكيت اليوم دون تغييرات ملحوظة، وجاءت كالتالي:

سعر كيلو الفراخ البلدي في المزارع: 105 جنيهات

سعر كيلو الفراخ البلدي للمستهلك: حوالي 115 جنيهًا

أسعار الكتاكيت:

سعر الكتكوت البلدي لدى الأهالي: من 22 إلى 25 جنيهًا

سعر كتكوت الشركات: من 25 إلى 30 جنيهًا

