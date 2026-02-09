إتصالات النواب: رصدنا شكاوى المواطنين بشأن انتهاء باقات الإنترنت قبل موعدها

أكد النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، أنه رصدت الجهات المعنية شكاوى المواطنين بشأن انتهاء باقات الإنترنت قبل الميعاد المحدد، حيث من المقرر أن يتم دعوة رئيس الشركة المصرية للاتصالات ورئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لتحديد أسباب المشكلة والرد على استفسارات المواطنين.

وقال أحمد بدوي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أنه أوضح المسؤولون أن المرحلة المقبلة ستشهد انطلاق منصة الجيل الخامس للاتصالات، بالإضافة إلى رفع كفاءة الشبكات لضمان جودة الخدمة وتحسين تجربة المستخدمين.

وتابع أن اللجنة ستنظم حوارات موسعة بحضور وزراء الاتصالات والتعليم، إلى جانب وزراء الأوقاف والشؤون النيابية وجميع الجهات المعنية، لمناقشة قانون تنظيم المعلومات، مع عقد جلسات مستمرة لضمان صياغة ضوابط فعّالة.

