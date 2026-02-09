مخاوف من هروب اللاعب... هل أرسل الأهلي مندوبا مع إمام عاشور للسعودية؟

تحدثت الإعلامية سهام صالح، خلال برنامج «الكلاسيكو» المذاع عبر قناة ON E، عن الجدل الذي أُثير مؤخرًا بشأن سفر إمام عاشور، لاعب النادي الأهلي، إلى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك العمرة.

وأوضحت أنه تردد أن الأهلي أوفد مندوبًا لمرافقة اللاعب، بدعوى التخوف من ارتباطات إعلامية أو مفاوضات محتملة مع أحد الأندية السعودية.

وأضافت سهام صالح أن البرنامج تواصل مع وليد صلاح الدين، مدير الكرة بالنادي الأهلي، الذي نفى الأمر بشكل قاطع، مؤكدًا أن النادي لم يرسل أي مندوب مع الأهلي.

وأشارت سهام صالح إلى أن العلاقة بين الأهلي وإمام عاشور تمر بمرحلة من التوتر، وهو ما يفسر سرعة نفي الطرفين لأي معلومات متداولة، في محاولة لإنهاء الجدل المثار حول الواقعة.